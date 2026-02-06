Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Se besaron? Valentino Lázaro y Juanse Laverde protagonizaron inesperado momento

Valentino Lázaro y Juanse Laverde causaron revuelo tras escena juntos en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino y Juanse en La casa de los famosos Colombia
Valentino y Juanse por poco se besan en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Los influenciadores Valentino Lázaro y Juanse Laverde protagonizaron un inesperado momento en La casa de los famosos Colombia.

¿Valentino Lázaro y Juanse Laverde se besaron en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe realizó una actividad en La casa de los famosos Colombia donde puso a los participantes a interpretar una de las escenas de la telenovela "Las de siempre", que se está transmitiendo a las 9:30 p.m. por el Canal RCN.

valentino y juanse actuando en la casa de los famosos

Las parejas las conformó El Jefe y una de ellas fue Valentino Lázaro y Juanse Laverde, quienes mostraron sus dotes en la actuación.

Los jóvenes realizaron su respectiva escena frente a sus compañeros, la cual tenía un beso en cuestión y estos tuvieron varios acercamientos en medio de la actividad.


Si bien alcanzaron a tener una gran cercanía decidieron no besarse del todo, tal y como sí lo hicieron otros compañeros.

Dicho momento entre ambos, sus compañeros y varios internautas reaccionaron al respecto, destacando que los famosos podrían llegar a tener un romance en el reality.

juanse con valentino en la casa de los famosos

Recordemos que, los creadores de contenido tenían una rivalidad, pero poco a poco se han ido acercando y teniendo una amistad.

Además, Valentino ha confesado en algunas ocasiones su gusto por Juanse Laverde, mientras que este ha indicado que no cree que lleguen a tener algo en el programa.

¿Qué famosos se besaron en La casa de los famosos Colombia?

Tras la actividad realizada por El Jefe algunas parejas sí decidieron darse un beso actoral, entre ellas Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, Alexa Torrex y Eidevin, y Marilyn Patiño y Tebi Bernal.

Todos señalaron que su beso fue totalmente profesional, aunque muchos esperaban el beso entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes han mostrado que tienen un gran gusto entre ellos y podrían tener un romance en el programa.

Por ahora, los participantes siguen dando lo mejor de ellos para poder avanzar en la competencia, en especial luego de esta semana en la que este domingo 8 de febrero habrá doble eliminación y una pareja tendrá que abandonar la competencia.

