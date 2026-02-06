Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

En los últimos años, el término de “micro-inmunidad” se escucha mucho en plataformas digitales, e incluso varias famosos como las famosas Kardashian han mencionado que usan esta tendencia para evitar enfermarse.

¿Qué es la “micro-inmunidad y por qué famosas usan este método?

De acuerdo con sitios especializados médicos, científicos han hablado sobre un concepto que suena a ciencia ficción: la “micro-inmunidad”.

Pero en realidad, se trata de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para reaccionar ante virus y bacterias de manera casi inmediata, gracias a defensas que ya existen en nuestro organismo, aunque no siempre sean visibles.

La micro-inmunidad no es magia ni un superpoder inventado pues es real y está respaldada por estudios en inmunología.

Kardashian comparten su secreto de micro-inmunidad que mantiene su salud al máximo. (Foto: Freepik)

Básicamente, algunos linfocitos y anticuerpos de nuestro sistema inmune pueden reconocer fragmentos de virus a los que nunca hemos estado expuestos directamente.

Esto significa que nuestro cuerpo puede responder de forma rápida ante amenazas que parecen nuevas, como si tuviera un radar secreto capaz de anticipar cualquier llamado de atención.

¿Por qué las Kardashian usan métodos de micro-inmunidad y cómo puedes aplicarlo tú?

Es por ello que, famosas como las Kardashian han adoptado hábitos que, según expertos en salud, contribuyen a su micro-inmunidad en los que enfermedades como un resfriado o una virosis no está dentro de su normalidad.

Desde dietas ricas en alimentos fermentados y antioxidantes hasta rutinas de ejercicio y descanso estratégico, ayudan a mantener su sistema inmune activo y equilibrado.

Kardashian comparten su secreto de micro-inmunidad que mantiene su salud al máximo. (Foto: AFP)

El truco, explican los nutricionistas que asesoran a celebridades, no está en productos milagrosos, sino en la constancia que se usa.

Por ejemplo, mantener hábitos que apoyen la salud intestinal, evitar excesos de estrés y dormir bien, ya que todos estos factores influyen directamente en la capacidad del cuerpo de responder rápidamente a virus y bacterias.