Juliana Calderón respondió a Aida Merlano tras polémicas afirmaciones: “me diste la razón”

La polémica entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano sigue viva tras las acusaciones de la influenciadora, quien aseguró que la barranquillera se burló de su dolor durante el homenaje a Yeison Jiménez. Esto desató un rifirrafe en el que salieron a la luz polémicos detalles de sus vidas personales.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Qué inició el rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón?

Durante la tarde de este jueves 5 de febrero comenzaron a circulas en redes sociales segmentos de una entrevista que brindó Juliana Calderón en donde hizo mención de Aida Victoria Merlano para asegurar que la barranquillera se había burlado de su dolor durante el homenaje a Yeison Jiménez que se llevó a cabo el pasado 14 de enero en el Movistar Arena.

Esto dijo Juliana Calderón sobre Aida Victoria. Foto | Canal RCN.

Pues recordemos que Juan Manuel, novio de la influenciadora y primo de Yeison Jiménez, también falleció en el accidente aéreo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

A raíz de esto, Aida decidió responder de manera contundente al mencionar que ella no tenía conocimiento de que también había estado en el lugar y mucho menos que uno de los fallecidos era su pareja sentimental, ya que tenía entendido que su novio era otro joven con el que un mes antes se estaba besando en un centro comercial.

Esto ocasionó que Juliana Calderón reaccionara con polémicas declaraciones agrandando aún más la situación.

Aida Victoria rompe el silencio y aclara si se burló del dolor de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

¿Qué respondió Juliana Calderón a las afirmaciones de Aida Victoria Merlano?

Horas después de que Aida Victoria Merlano reaccionara a la entrevista en la que hacía mención sobre supuestas burlas, Juliana Calderón reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para defenderse de sus palabras.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

Calderón expresó que al mencionar el hecho de que estaba despidiendo a Yeison entre risas, y no burlándose de ella, le estaba dando la razón, pues el momento no era el adecuado para este tipo de comportamientos. Así mismo, aseguró que ella también se estaría “colgando de la fama de un muerto” al haber asistido al homenaje del difunto cantante.