Juliana Calderón respondió a Aida Merlano tras polémicas afirmaciones: “me diste la razón”
La tensión entre Juliana Calderón y Aida Victoria continúa tras las acusaciones relacionadas con el homenaje a Yeison Jiménez.
La polémica entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano sigue viva tras las acusaciones de la influenciadora, quien aseguró que la barranquillera se burló de su dolor durante el homenaje a Yeison Jiménez. Esto desató un rifirrafe en el que salieron a la luz polémicos detalles de sus vidas personales.
¿Qué inició el rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón?
Durante la tarde de este jueves 5 de febrero comenzaron a circulas en redes sociales segmentos de una entrevista que brindó Juliana Calderón en donde hizo mención de Aida Victoria Merlano para asegurar que la barranquillera se había burlado de su dolor durante el homenaje a Yeison Jiménez que se llevó a cabo el pasado 14 de enero en el Movistar Arena.
Pues recordemos que Juan Manuel, novio de la influenciadora y primo de Yeison Jiménez, también falleció en el accidente aéreo.
A raíz de esto, Aida decidió responder de manera contundente al mencionar que ella no tenía conocimiento de que también había estado en el lugar y mucho menos que uno de los fallecidos era su pareja sentimental, ya que tenía entendido que su novio era otro joven con el que un mes antes se estaba besando en un centro comercial.
Esto ocasionó que Juliana Calderón reaccionara con polémicas declaraciones agrandando aún más la situación.
¿Qué respondió Juliana Calderón a las afirmaciones de Aida Victoria Merlano?
Horas después de que Aida Victoria Merlano reaccionara a la entrevista en la que hacía mención sobre supuestas burlas, Juliana Calderón reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para defenderse de sus palabras.
Calderón expresó que al mencionar el hecho de que estaba despidiendo a Yeison entre risas, y no burlándose de ella, le estaba dando la razón, pues el momento no era el adecuado para este tipo de comportamientos. Así mismo, aseguró que ella también se estaría “colgando de la fama de un muerto” al haber asistido al homenaje del difunto cantante.
"Finalmente me diste la razón: uno realmente no despide a un amigo entre risas y burlas, en esos instantes solo hay tristeza en el corazón, pero ya entiendo, llegaste a colgarte de la fama de un muerto como muy bien lo dijiste"