Elder Dayán conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto, así fue el momento

Apocos días cumplirse un mes desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, recientemente empezó a circular en redes sociales un emotivo video en el que quedó registrado el instante en el que Elder Dayán, decidió rendirle un sentido homenaje al fallecido artista.

¿Qué dijo Elder Dayán a días de cumplirse un mes de fallecimiento de Yeison Jiménez?

En el video, que rápidamente captó la atención de los internautas, se puede apreciar al cantante vallenato sobre el escenario en el que se presentó hace pocos días, un espacio en el que decidió interpretar una de las canciones más famosas de Jiménez: 'El Aventurero'.

"Y a mí me gusta la parranda, A mí me gustan las mujeres, Escucharme una buena banda, Y darle gusto a mis placeres", se escucha entonar al cantante en plena tarima.

Así mismo, se observa y se escucha con detalle, cómo el público presente corea la canción al unísono y también registra el momento, pues pese a que han pasado varias semanas desde el siniestro, la noticia aún sigue siendo motivo de tristeza para sus seguidores y por su puesto, para sus familiares y seres queridos.

¿Cómo fue el homenaje que Elder Dayan le hizo a Yeison Jiménez en pleno concierto?

Como era de esperarse, el gesto del intérprete fue aplaudido entre los internautas, quienes elogiaron que se haya tomado unos segundos de su presentación para honrar la memoria del cantante de música popular.

Elder Dayán hizo homenaje a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

"Tan bello Elder cumpliendo con sus compañeros de la música", "Yeison un gran hombre de sentimientos nobles el señor te recibe con honores", escribieron los usuarios.

Sin duda, la muerte del hombre oriundo de Manzanares, Caldas, ha significado una gran pérdida para el género popular, pues se trataba de una de las voces más importantes de su generación, y muestra del enorme legado que dejó, han sido las múltiples muestras de cariño de otros artistas que se han unido para homenajearlo.

Así fue el homenaje que Elder Dayán le hizo a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, aunque su muerte fue confirmada el 10 de enero, todavía siguen saliendo a la luz desgarradores videos de Yeison en vida, en donde se le observa siendo fiel a su esencia y a esa misma energía que le permitió llegar a millones de corazones que conectaron a través de sus letras.