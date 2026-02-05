Johanna Fadul hizo sorpresiva confesión sobre Valentino tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Johanna Fadul, quien fue expulsada de La casa de los famosos Colombia 2026 el pasado 2 de febrero, recientemente rompió el silencio y sorprendió con varias declaraciones en las que habló de lo que fue su paso por el reality de convivencia del Canal RCN.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Valentino Lázaro tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de un live que llevó a cabo a través de su cuenta de TikTok, la reconocida actriz se sinceró sobre varios aspectos relacionados con su sorpresiva salida de la casa, pues, según lo comentó, nunca se le pasó por la cabeza que el Jefe tomara esta radical decisión.

Además de hablar sobre cómo se ha sentido luego de su expulsión del formato, hubo una confesión que no pasó desapercibida entre los internautas y tuvo que ver con la relación que surgió con Valentino Lázaro al interior de la casa.

"Quiero decirles que me enamoré de Valentino, no mentiras, pero si llegué a sentir cariñito por él, si salí en shock, jamás me imaginé que el jefe me expulsara", señaló la exparticipante de esta tercera temporada.

Johanna Fadul se sinceró sobre su relación con Valentino Lázaro tras su expulsión. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Johanna Fadul tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Allí, Fadul contó detalles de cómo se sintió una vez escuchó por parte del Jefe su decisión de expulsarla, dejando ver que, luego de que a lo largo de ese día se mostrara sensible y llorara en varias oportunidades, en ese instante blindó su corazón con una coraza. }

Esto dijo Johanna Fadul sobre Valentino Lázaro tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, dio a conocer que el Canal la ha mantenido protegida del exterior, pues entiende el impacto que puede tener, especialmente por los comentarios de los seguidores del programa en redes sociales, pues en ese momento cuando hizo la trasmisión en vivo, le quitaron el televisor y aún no le habían entregado su celular.

Cabe señalar que, la intérprete y también influenciadora, fue expulsada de La casa de los famosos Colombia, luego de que en medio de un posicionamiento el pasado domingo, quiso hacer una comparación usando el color de piel de Campanita, situación que, no solo fue cuestionada al interior de la competencia sino también fuera de ella.