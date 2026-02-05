Luis Alfonso responde a rumores de su vida amorosa: "con todo el ganado que dicen que tengo"

El cantante de música popular Luis Alfonso le dejó un inesperado mensaje a las personas que hablan de más sobre su vida personal.

Luis Alfonso sorprendió con su respuesta para los que hablan de más sobre su vida personal. (Foto Canal RCN)

¿Cómo mensaje le mandó Luis Alfonso a las personas que le inventan romances?

El artista publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se le puede ver en su finca con una de sus vacas.

La imagen la acompañó con un mensaje que causó revuelo entre sus seguidores.

Luis Alfonso expresa que ese es el verdadero "ganado" que tiene y no el que le inventan, haciendo referencia a las posibles relaciones sentimentales con diversas mujeres.

La curiosa publicación desató risas entre seguidores, quienes comentaron con humor y resaltaron su manera de responder a los rumores.

El cantante, fiel a sus raíces, mostró que su vida personal está ligada al campo, a los animales y a la tranquilidad de su finca, lejos de los comentarios que han circulado sobre él.

“Mis buenos días con todo el ganado que dicen que tengo”, escribió Luis Alfonso en su publicación.

¿Cómo vivió Luis Alfonso el homenaje a Yeison Jiménez en el Campín de Bogotá?

Por otro lado, Luis Alfonso estuvo presente en el concierto en homenaje a Yeison Jiménez en el Campín de Bogotá.

El momento fue profundamente emotivo para él, quien no pudo contener las lágrimas al interpretar “Destino final”, canción que comparte en dúo con Yeison.

Durante su presentación, expresó que su colega sigue siendo uno de los mejores artistas del país, tanto así que “pudo llenar otro estadio estando en el cielo”.

Sus palabras tocaron las fibras de los asistentes y reforzaron la admiración que siente por Jiménez, convirtiendo la noche en un recuerdo inolvidable para los presentes al evento.

El cantante también protagonizó un momento familiar que se volvió viral en redes sociales.

En compañía de su esposa Luisa, planearon una sorpresa para su hija Laura en su cumpleaños.

Fingieron recibir una llamada del colegio con supuestas quejas sobre su comportamiento y llamaron a la pequeña para hablar “seriamente”.

Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando Laura se encontró con un hermoso caballo de paso fino como regalo.

Ambos comparten el amor por los caballos, y Luis Alfonso quiso adelantarle el obsequio antes de su cumpleaños el próximo 12 de febrero.