La Segura reveló cuándo piensa convertirse en madre por segunda vez: "Necesitamos tiempo"

La Segura volvió llamó especialmente la atención al revelar si está considerando convertirse en madre por segunda vez, la respuesta, lejos de ser un simple “sí” o “no”, dejó ver el momento vital que atraviesa junto a su familia y las decisiones conscientes que hoy guían su camino.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi reapareció y anunció radical decisión tras MasterChef Celebrity: "me tomé esto en serio"

¿La maternidad vuelve a tocar a la puerta para La Segura?

Con la sinceridad que la caracteriza, La Segura confesó que hay días en los que la idea de tener otro hijo le ronda con fuerza la cabeza.

Estas emociones suelen aparecer cuando observa a Lucca crecer y se imagina cómo sería para él compartir su infancia con un hermanito o hermanita, según expresó, ese pensamiento nace desde el amor y desde el deseo de que su hijo tenga un compañero de vida con quien crear recuerdos, aprender y apoyarse mutuamente.

Para ella, la maternidad no es un tema que se tome a la ligera, sino un proceso que implica entrega, tiempo y estabilidad emocional.

Artículos relacionados Daniela Ospina Daniela Ospina provoca suspiros al compartir tierno gesto que hace Lorenzo para calmarse

¿Por qué no es el momento indicado para La Segura?

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue la realidad actual de su rutina, la Segura explicó que tanto ella como su esposo tienen agendas bastante cargadas, llenas de compromisos laborales y proyectos personales.

En medio de ese ritmo, han aprendido a organizarse y a turnarse con responsabilidad para cumplir su rol como padres, sin descuidar el bienestar de Lucca ni el suyo propio.

La Segura confesó que sí ha pensado en tener otro hijo, pero que por ahora ella y su esposo prefieren esperar un poco más. (Foto: Canal RCN)

Traer un nuevo bebé a la familia significaría reorganizar por completo esa dinámica, algo que hoy sienten que podría ser abrumador, dejando claro que, aunque el amor sobra, también es fundamental contar con el tiempo y la energía necesarios para criar con calma y presencia.

Artículos relacionados La Segura La Segura lanza pulla tras críticas por no tener casa propia: “pero sí un imperio”

¿Cuándo podría ampliarse la familia de La Segura?

Según comentó, junto a su esposo han decidido cuidarse y ser responsables, con la idea de pensar en otro embarazo más adelante, posiblemente en unos dos o tres años.

La Segura afirmó que esperan cuidarse y pensar en un segundo bebé en unos años. (Foto: Canal RCN)

Para ella, este plazo no representa una espera negativa, sino una forma de prepararse mejor, tanto a nivel personal como familiar y resaltó la importancia de respetar los tiempos propios y no dejarse llevar por presiones externas ni expectativas ajenas.