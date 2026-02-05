Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló cuándo piensa convertirse en madre por segunda vez: "Necesitamos tiempo"

La Segura respondió a sus seguidores si desea volver a ser mamá, habló de su hijo Lucca y explicó por qué aún no es el momento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura habló sobre si quiere tener otro hijo y cuándo piensa volver a ser mamá.
La Segura habló sobre si quiere tener otro hijo y cuándo piensa volver a ser mamá. Foto Canal RCN

La Segura volvió llamó especialmente la atención al revelar si está considerando convertirse en madre por segunda vez, la respuesta, lejos de ser un simple “sí” o “no”, dejó ver el momento vital que atraviesa junto a su familia y las decisiones conscientes que hoy guían su camino.

Artículos relacionados

¿La maternidad vuelve a tocar a la puerta para La Segura?

Con la sinceridad que la caracteriza, La Segura confesó que hay días en los que la idea de tener otro hijo le ronda con fuerza la cabeza.

Estas emociones suelen aparecer cuando observa a Lucca crecer y se imagina cómo sería para él compartir su infancia con un hermanito o hermanita, según expresó, ese pensamiento nace desde el amor y desde el deseo de que su hijo tenga un compañero de vida con quien crear recuerdos, aprender y apoyarse mutuamente.

Para ella, la maternidad no es un tema que se tome a la ligera, sino un proceso que implica entrega, tiempo y estabilidad emocional.

Artículos relacionados

¿Por qué no es el momento indicado para La Segura?

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue la realidad actual de su rutina, la Segura explicó que tanto ella como su esposo tienen agendas bastante cargadas, llenas de compromisos laborales y proyectos personales.

En medio de ese ritmo, han aprendido a organizarse y a turnarse con responsabilidad para cumplir su rol como padres, sin descuidar el bienestar de Lucca ni el suyo propio.

La Segura responde a críticas por no tener casa y deja mensaje
La Segura confesó que sí ha pensado en tener otro hijo, pero que por ahora ella y su esposo prefieren esperar un poco más. (Foto: Canal RCN)

Traer un nuevo bebé a la familia significaría reorganizar por completo esa dinámica, algo que hoy sienten que podría ser abrumador, dejando claro que, aunque el amor sobra, también es fundamental contar con el tiempo y la energía necesarios para criar con calma y presencia.

Artículos relacionados

¿Cuándo podría ampliarse la familia de La Segura?

Según comentó, junto a su esposo han decidido cuidarse y ser responsables, con la idea de pensar en otro embarazo más adelante, posiblemente en unos dos o tres años.

Natalia Segura responde a críticas por no tener casa y deja mensaje
La Segura afirmó que esperan cuidarse y pensar en un segundo bebé en unos años. (Foto: Canal RCN)

Para ella, este plazo no representa una espera negativa, sino una forma de prepararse mejor, tanto a nivel personal como familiar y resaltó la importancia de respetar los tiempos propios y no dejarse llevar por presiones externas ni expectativas ajenas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2024. Jessica Cediel

Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

La presentadora Jessica Cediel, se mostró afectada al recordar a su padre y contó lo difícil que ha sido el proceso del duelo.

Freddy Guarín reaparece en redes sociales y cuenta lo que está viviendo Fredy Guarín

Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, compartió desgarrador testimonio tras superar una difícil situación en su vida.

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia Talento nacional

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de silencio en redes y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

Lo más superlike

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia