Natalia Segura, conocida como La Segura, sorprendió al publicar un video lanzando una pulla tras recibir críticas por no tener casa propia.

¿Qué dijo La Segura por no tener casa propia?

La influencer caleña, fiel a su estilo, compartió un curioso video en el que respondió a los comentarios negativos que ha recibido dejando claro que actualmente está construyendo algo más grande para su futuro.

Hace unos días, La Segura confesó a sus millones de seguidores que estaba en la búsqueda de un nuevo apartamento en Medellín, luego de que la propietaria del lugar donde vive actualmente decidiera venderlo.

En otro momento, también mostró parte del proceso de búsqueda, revelando que junto a su pareja han visitado diferentes opciones en la ciudad mientras definen cuál será su próximo hogar.

Natalia Segura comparte video tras críticas por no tener casa. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido explicó en un video que actualmente vive en un apartamento en Medellín junto a su esposo y su bebé. Según contó, en algún momento consideraron comprar el lugar, pero no contaban con el dinero necesario para hacerlo en ese momento.

¿Qué mensaje lanzó La Segura tras explicar por qué no compró apartamento?

Antes de que surgieran más críticas relacionadas con sus ingresos como influencer y la idea de que podría adquirir fácilmente una vivienda, La Segura aclaró que tanto ella como Ignacio Baladán decidieron invertir sus ahorros en un proyecto más grande, razón por la que no concretaron la compra del inmueble.

Según explicó, la posibilidad de comprar una propiedad podría darse más adelante, cuando ese proyecto vea la luz.

Por eso, recientemente publicó un video en el que aparece caminando por un pasillo de apartamentos, usando gafas oscuras y acompañado de música rock.

En el video lanzó una frase que llamó la atención de sus seguidores: “No tenemos casa, pero sí un imperio estamos construyendo”, escribió mientras se mostraba irreverente junto a Ignacio Baladán.

Como era de esperarse, su video se llenó de corazones y comentarios, no solo por la búsqueda del apartamento, sino también por la belleza de la influencer y mensajes relacionados con el cuidado de su cabello.