Luis Alfonso le cantó a su mula y su emocionante reacción se hizo viral

Se viralizó la reacción de la mula de Luis Alfonso cuando él le estaba dedicando una serenata, generando emocionantes reacciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El tierno momento de Luis Alfonso con su mula
Luis Alfonso le dio serenata a su mula y su reacción generó conmoción. (Foto/ Buen día, Colombia - Freepik)

El cantante de música popular, Luis Alfonso, es uno de los artistas más queridos por el público en Colombia, pues no solo con su voz y talento ha logrado conquistar a sus seguidores, sino también con su personalidad noble y divertida.

Por eso, es una de las figuras públicas más mencionadas en redes sociales, debido a que, con la fama, él no ha perdido su esencia, sino todo lo contrario, muestra más su lado humano ante las cámaras y plataformas digitales.

De hecho, el cantante muestra en sus redes lo que es él no solo como artista, sino como persona y con un video generó miles de reacciones al revelar cómo se la lleva con sus animales.

¿Cuál es le video en el que Luis Alfonso le canta a su mula?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Luis Alfonso tuvo más de 200 mil likes y más de dos mil comentarios al revelar que le dio una serenata a su mula, uno de los tantos animalitos que él tiene bajo su responsabilidad.

El gesto de Luis Alfonso con su mula que conmovió a sus seguidores
Se viraliza la reacción de la mula de Luis Alfonso cuando él le canta. (Foto: Canal RCN)

“La mula que yo ensillaba, ya no se deja ensillar”, dice parte de la letra que le canta Luis Alfonso a su mula, quien se detiene a observar y prestar atención al cantante, quien con una guitarra se para en frente de su establo y le dedica unas preciosas melodías.

¿Cuál es la reacción de la mula al escuchar que Luis Alfonso le canta?

Las reacciones que tuvo el video no son solo precisamente por la voz de Luis Alfonso, sino por la reacción de la mula, quien conmovió a los seguidores del cantante.

Pues el animalito se detuvo a escuchar y con cada nota movía sus orejitas e incluso, le prestaba atención a la guitarra del cantante, mientras él la tocaba a son de la letra que le estaba dedicando y así mismo, ella se le acercaba mucho a él en forma consentida.

Luis Alfonso le dio serenata a su mula y su reacción generó conmoción.
El tierno momento de Luis Alfonso con su mula. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su reacción fue tan hermosa que generó conmoción y hasta nostalgia entre quienes notaron que la mula estaba reaccionando a la serenata del cantante.

Por otro lado, Luis Alfonso dejó claro en la descripción del video que, “así es como le gusta consentirlas”, dejando por hecho que no es la primera vez que le cantaría y que, además, hay mucho amor para ellas en cada melodía.

