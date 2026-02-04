Fan se tatúa el rostro de Karina García en la espalda y desata polémica

Un hombre, declarado admirador de Karina García, decidió llevar su fanatismo a un nivel extremo al tatuarse en la espalda un enorme retrato inspirado en ella y, como era de esperarse, no tardó en volverse viral y generar un intenso debate entre seguidores, curiosos y usuarios en general.

¿Hasta dónde puede llegar la admiración por una figura pública?

El caso abrió una conversación recurrente en el mundo digital, la del límite entre admiración y devoción extrema, para algunos seguidores, el tatuaje representa una muestra auténtica de cariño y lealtad hacia una figura que ha marcado su vida desde el entretenimiento.

El tatuaje de Karina García que está dando de qué hablar. | Foto: Canal RCN

En redes sociales, varios usuarios defendieron al fan afirmando que cada persona es libre de expresar su gusto como quiera, mientras no haga daño a nadie, “Es su cuerpo y su plata”, comentaron algunos.

¿El tatuaje realmente se parece a Karina García?

Mientras algunos aseguraron que el tatuaje logra capturar rasgos característicos de Karina García, otros afirmaron que la imagen solo recuerda vagamente su apariencia y que podría confundirse con otra persona.

Karina García, reconocida por su participación en realities, eventos públicos y actualmente por su presencia en el programa de Canal RCN “Qué hay pa’ dañar”, se ha consolidado como una figura mediática con una comunidad fiel de seguidores.

¿Cuál ha sido la reacción de Karina García ante esta sorpresa?

Hasta el momento, Karina García no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el tatuaje, sin embargo, esto no ha detenido a los seguidores, quienes continúan etiquetándola en el video con la expectativa de que reaccione o deje algún comentario al respecto.

Karina García aún no se ha pronunciado, pero continúa siendo etiquetada. (Foto: Canal RCN)

En el video se le ve sonriente y emocionado al finalizar el proceso, mostrando el resultado final como un logro personal, para él, el tatuaje no parece ser motivo de controversia, sino una forma de rendir homenaje a una figura que admira profundamente.