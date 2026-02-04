Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fan se tatúa el rostro de Karina García en la espalda y desata polémica

Un seguidor de Karina García llevó su admiración a otro nivel al tatuarse su rostro en la espalda, generando debate y viralidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio?
Este fue el paso de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. | Foto: Canal RCN

Un hombre, declarado admirador de Karina García, decidió llevar su fanatismo a un nivel extremo al tatuarse en la espalda un enorme retrato inspirado en ella y, como era de esperarse, no tardó en volverse viral y generar un intenso debate entre seguidores, curiosos y usuarios en general.

¿Hasta dónde puede llegar la admiración por una figura pública?

El caso abrió una conversación recurrente en el mundo digital, la del límite entre admiración y devoción extrema, para algunos seguidores, el tatuaje representa una muestra auténtica de cariño y lealtad hacia una figura que ha marcado su vida desde el entretenimiento.

Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio?
El tatuaje de Karina García que está dando de qué hablar. | Foto: Canal RCN

En redes sociales, varios usuarios defendieron al fan afirmando que cada persona es libre de expresar su gusto como quiera, mientras no haga daño a nadie, “Es su cuerpo y su plata”, comentaron algunos.

¿El tatuaje realmente se parece a Karina García?

Mientras algunos aseguraron que el tatuaje logra capturar rasgos característicos de Karina García, otros afirmaron que la imagen solo recuerda vagamente su apariencia y que podría confundirse con otra persona.

 

Karina García, reconocida por su participación en realities, eventos públicos y actualmente por su presencia en el programa de Canal RCN “Qué hay pa’ dañar”, se ha consolidado como una figura mediática con una comunidad fiel de seguidores.

¿Cuál ha sido la reacción de Karina García ante esta sorpresa?

Hasta el momento, Karina García no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el tatuaje, sin embargo, esto no ha detenido a los seguidores, quienes continúan etiquetándola en el video con la expectativa de que reaccione o deje algún comentario al respecto.

Karina García recibe regaño del Jefe por su petición con la peluca de jueza en La casa de los famosos
Karina García aún no se ha pronunciado, pero continúa siendo etiquetada. (Foto: Canal RCN)

En el video se le ve sonriente y emocionado al finalizar el proceso, mostrando el resultado final como un logro personal, para él, el tatuaje no parece ser motivo de controversia, sino una forma de rendir homenaje a una figura que admira profundamente.

