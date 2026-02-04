Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Santiago Arias mostró el daño que sufrió su vehículo tras el accidente: así quedó

Karin Jiménez mostró en redes el daño en su vehículo tras un fuerte impacto que rompió el vidrio panorámico.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así quedó el vehículo de Karin Jiménez tras el accidente que tuvo. (Fotos: AFP y Freepik)

Karin Jiménez, esposa del futbolista Santiago Arias, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar cómo quedó su vehículo luego de sufrir un accidente.

¿Qué le pasó al vehículo de la esposa de Santiago Arias?

A través de sus historias de Instagram, Karin compartió una imagen en la que se observa que el vidrio panorámico de su auto recibió un fuerte impacto.

En la fotografía, el cristal aparece completamente roto, lo que generó inquietud entre quienes siguen de cerca su contenido.

Aunque Karin Jiménez no explicó en detalle lo ocurrido, en la publicación se alcanza a ver un fragmento del objeto que habría causado el impacto, lo que generó preguntas sobre cómo sucedió el incidente.

Hasta el momento, se desconocen las razones exactas del accidente, ya que Karin solo acompañó la imagen con emojis de frustración y rezos, sin dar más contexto.

El hecho llamó la atención porque tanto Karin Jiménez como Santiago Arias no suelen compartir con frecuencia momentos personales o situaciones de su vida cotidiana.

Por lo general, sus publicaciones se enfocan en aspectos puntuales o algunos eventos familiares.

Por eso, esta historia generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el estado del vehículo.

¿En qué momento ocurre esta situación para Santiago Arias?

La publicación de Karin se da en medio de un momento de cambios para Santiago Arias en lo profesional.

Hace pocos días se conoció que el lateral colombiano quedó sin equipo luego de jugar durante dos temporadas en el Esporte Clube Bahía de Brasil.

Sin embargo, recientemente se confirmó su llegada a Independiente de Avellaneda, uno de los clubes tradicionales del fútbol argentino, donde buscará retomar su ritmo competitivo y continuar su carrera en un nuevo entorno.

Arias ya se encuentra entrenando con su nuevo equipo, mientras se prepara para los retos deportivos que vienen en los próximos meses, en un año clave para jugadores que aspiran a mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara al camino rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora, Karin Jiménez no ha dado más información sobre lo ocurrido con el vehículo, y sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones.

