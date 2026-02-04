Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fuente cercana a Karol G habría revelado que Feid fue el responsable de su ruptura

Palabras de Dani Duke desataron rumores y teorías sobre la responsabilidad que tendría Feid de haber terminado con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Versión cercana a Karol G señalaría a Feid tras su separación
Comentario apuntaría que Feid es el supuesto responsable de su ruptura con Karol G. (AFP/ Monica Schipper - AFP/ Romain Maurice)

El pasado lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ reveló que Karol G y Feid sí le habrían puesto fin a su relación, confirmando los rumores que nacieron desde septiembre de 2025.

Por su lado, ninguno de los dos artistas ha salido públicamente a hablar sobre su relación, sin embargo, también les pusieron fin a las especulaciones, dejándose ver por separado en el mismo lugar.

Recientemente, ante la impactante noticia de su ruptura, han nacido más rumores sobre quién habría sido el responsable de que su relación se terminara.

¿Cómo fue que Karol G y Feid confirmaron que no estaría juntos?

El domingo 1 de febrero se llevaron a cabo los Premios Grammy 2026 y en la alfombra roja estuvo Karol G, pero a los pocos metros de ella estaba Feid, quien, según los videos, se veía algo incómodo y hasta agachó la mirada para ver su celular.

Comentario de Dani Duke aviva rumores sobre ruptura de Karol G y Feid.
Versión cercana a Karol G señalaría a Feid tras su separación. (AFP/ Dia Dipasupil)

Esto, fue mas que evidente y sin palabras, ellos prácticamente confirmaron que ya no están juntos, sin embargo, quedan las dudas de qué fue lo que pasó para ni siquiera mirarse, ya que TMZ mencionó que habrían terminado de una manera amistosa, según fuentes cercanas a los artistas.

¿Por qué se dice que Feid es el responsable de que su relación con Karol G haya terminado?

A través de redes sociales, ha circulado un video de Dani Duke reaccionando a la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, enfocando a Karol G, quien lucía un vestido y un look precioso.

En la reacción, Dani estaba con un amigo, con quien intercambiaron palabras de admiración hacia Carolina, resaltando cómo se veía su piel de perfecta y así mismo, su cabello y su figura.

Comentario apuntaría que Feid es el supuesto responsable de su ruptura con Karol G.
Comentario de Dani Duke aviva rumores sobre ruptura de Karol G y Feid. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Duke dijo “ahí también está Feid”, “pues que vea de lo que se perdió”; palabras que generaron reacciones en redes.

De acuerdo con los internautas, estas palabras de Dani podrían indicar que Feid tendría responsabilidad de su ruptura con Karol, pues la creadora de contenido es muy amiga de Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G y por eso, los usuarios creen que ella sabe información de lo que pasó entre los artistas.

Esto son solo especulaciones, en realidad nadie sabe lo que pasó, pero la expresión de Duke generó sospechas en contra de Salomón.

