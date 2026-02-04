Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso actor causa preocupación tras ser operado de urgencia en las últimas horas: "será difícil"

“Será difícil”, reconocido actor causa preocupación tras compartir foto antes de ser operado de urgencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso actor causa preocupación tras ser operado de urgencia en las últimas horas: “será difícil”
¿Quién fue el reconocido actor que fue operado de urgencia? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al ver el complicado estado de salud que tiene un reconocido actor, quien ha participado en importantes producciones.

Además, la noticia la anunció hace pocas horas el actor a través de una fotografía en la que se ve en la habitación de un hospital, confesándoles a sus seguidores que deberá ser operado en uno de sus hombros.

¿Quién es el reconocido actor que tendrá que ser operado de urgencia?

El nombre de Channing Tatum se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas tras una fotografía compartida en redes sociales en la que se refleja que está en un quirófano, teniendo que someterse a una cirugía.

Famoso actor causa preocupación tras ser operado de urgencia en las últimas horas: “será difícil”
¿Cuál es el estado de salud de Channing Tatum? | AFP: Michael Tran

Por esta razón, el actor estadounidense les informó a sus seguidores que en estos momentos se encuentra bajo los respectivos médicos tras una operación que debe realizarse en un o de sus hombros al tenerlos separados.

Así también, Channing Tatum aprovechó la oportunidad para expresarles a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 17 millones, las siguientes palabras acerca de su estado de salud:

“Sólo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero lo que sea. Vamos a entrar”, agregó el actor Channing Tatum en la descripción de la publicación.

¿Cuál es la razón principal por la que el actor se sometió a una operación a último momento?

La causa principal por la que el actor tuvo que ser operado de urgencia se trató tras una radiografía que le hicieron los especialistas médicos al mostrar el estado en el que se encontraba su hombro, haciéndole la muestra de un antes y después.

Famoso actor causa preocupación tras ser operado de urgencia en las últimas horas: “será difícil”
Esta fue la razón por la que Channing Tatum es operado de urgencia. | Foto: Freepik

Con base en esto, los seguidores del reconocido actor le han enviado emotivos mensajes mediante sus redes sociales acerca de su estado de salud para que tenga una pronta recuperación.

Por su parte, Channing Tatum se ha destacado por ser un distinguido actor, productor y bailarín, demostrando su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como: ‘Magic Mike’, Seto Up’ ‘Jump Street’ y ‘Dear John’.

