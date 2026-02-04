Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡MasterChef Celebrity 2026! ¿qué se espera de esta nueva temporada?

MasterChef Celebrity 2026 cautivará a los televidentes con la participación de 24 celebridades, el jurado y diversas sorpresas.

Con el paso de los años, varios televidentes se han conectado con una de las producciones más vistas en Colombia, la cual es MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento han demostrado que no solo cuentan con una gran habilidad en el campo artístico, sino que también, al fusionar todo su talento en la gastronomía.

En esta producción, cada uno de los participantes, tiene la oportunidad en aprender importantes técnicas al momento de preparar exquisitos platillos gracias a los conocimientos aplicados por parte del jurado, quienes estarán pendientes del avance de 24 celebridades que harán parte de la competencia.

¿Por qué MasterChef Celebrity 2026 será uno de los programas televisivos más esperados por los colombianos?

Cabe destacar que MasterChef Celebrity 2026 se perfila como uno de los programas más vistos por parte de los televidentes al ver el avance que cada una de las celebridades adquiere dentro de la competencia.

Así también, las celebridades que harán parte de esta nueva edición tendrán la oportunidad de cautivar al público con los diferentes acontecimientos que se presentarán en la cocina más famosa del país, en especial, por las estrategias, rivalidades, aprendizajes y trabajo en equipo que se llevará a cabo en la competencia.

Desde luego, los internautas también se han cautivado con la gran conducción de Claudia Bahamón, quien se ha posicionado como una de las presentadoras más destacadas del país, no solo por su belleza, sino por la especial manera en la que conecta con su audiencia.

¿Quién fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Recordemos que en la décima edición de MasterChef Celebrity 2025, los televidentes se sorprendieron con la participación del jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes le brindaron todo su apoyo a las celebridades y continuarán en la próxima edición.

Entre tanto, televidentes se sorprendieron con el gran avance de la presentadora y creadora de contenido digital Violeta Bergonzi, quien se convirtió en la ganadora del programa, demostrando todo su avance dentro de la competencia.

Si no te quieres perder la próxima edición de MasterChef Celebrity 2026, no te pierdas, pues de sorprenderá con los diferentes acontecimientos que se presentarán en la cocina más famosa del país. Todos los detalles en el ¡Canal RCN!.

