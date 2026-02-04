Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jay Torres reveló por qué no funcionó su relación con Sara Uribe antes de entrar a La casa de los famosos

Jay Torres sorprendió a Manuela Gómez al contarle por qué su relación con Sara Uribe no prosperó antes de entrar a La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Jay Torres confesó los motivos por los cuales no pudo tener una relación con Sara Uribe antes de su ingreso a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El boricua Jay Torres, actual participante de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió a sus seguidores y a Manuela Gómez al revelar por qué su relación con Sara Uribe no prosperó antes de ingresar al reality de Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Jay Torres sobre su relación fallida con Sara Uribe?

En medio de una charla con las exprotagonistas de Nuestra Tele, Jay Torres le confesó a Manuela Gómez que, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, intentó iniciar una relación con Sara Uribe. Sin embargo, el romance no se dio debido a la distancia que los separaba.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Jay Torres expresó que la distancia con Sara Uribe fue un impedimento para que la relación no prosperara. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, en ese momento decidió priorizar sus proyectos personales y profesionales, pues no se sentía cómodo pidiéndole a la presentadora que se mudara a Puerto Rico.

Además, tuvo en cuenta el bienestar del hijo de Sara y los compromisos que ella mantenía en Colombia.

Asimismo, el boricua aseguró que le gustaría retomar esa historia una vez ambos salgan del reality, revelando otro detalle que dejó anonadada a Manuela.

Artículos relacionados

¿Qué detalle le reveló Jay Torres a Manuela Gómez sobre su relación con Sara Uribe?

El puertorriqueño también reveló que, en el pasado, él y Sara sellaron de manera informal un "contrato" sobre su relación escrito en una servilleta.

No obstante, aseguró que, si ella le daba una nueva oportunidad como pareja, estarían dispuestos a firmar uno mucho más serio y oficial, incluso ante notario.

Ante la confesión, Manuela reaccionó entre risas y comentó que ese acuerdo seguramente incluiría matrimonio, mientras que la modelo antioqueña señaló que, de darse algo entre ellos, sería la tercera vez que intentarían consolidar su relación.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Jay Torres aseguró querer tener un noviazgo con Sara Uribe cuando salgan del reality de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuándo fue la última vez que Jay Torres y Sara Uribe estuvieron en contacto?

En el mismo videoclip, Sara Uribe contó que la última vez que vio a Jay Torres fue hace un año y medio en Medellín, encuentro en el que lo motivó a no rendirse en sus sueños con un detalle que logró sorprenderlo.

No obstante, tras ese momento dejaron de comunicarse y cada uno siguió su propio camino, hasta que el destino volvió a reunirlos en este formato de convivencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes serán los jurados de esta nueva temporada? MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes serán los jurados de esta nueva temporada?

MasterChef Celebrity 2026 llega con nuevos talentos, reacciones y la participación de un jurado que será tema de conversación.

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán? MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En MasterChef Celebrity 2026 habrá 24 celebridades que sorprenderán con su talento en la cocina más famosa del país, ¿quiénes son?

La casa de los famosos

Mariana arremete contra Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos: “No hizo nada”

Mariana Zapata habla sin filtros de Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos y revela lo que piensa de ella.

Lo más superlike

Daniela Ospina compartió una reflexión empresarial tras enfrentar inconvenientes en la producción de su marca de ropa. Daniela Ospina

Daniela Ospina lanza mensaje contundente tras problema con su empresa

Daniela Ospina usó sus redes sociales para reflexionar sobre un difícil momento empresarial y denunciar la falta de honestidad en procesos laborales.

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce? Maluma

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató?