Jay Torres reveló por qué no funcionó su relación con Sara Uribe antes de entrar a La casa de los famosos

El boricua Jay Torres, actual participante de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió a sus seguidores y a Manuela Gómez al revelar por qué su relación con Sara Uribe no prosperó antes de ingresar al reality de Canal RCN.

¿Qué reveló Jay Torres sobre su relación fallida con Sara Uribe?

En medio de una charla con las exprotagonistas de Nuestra Tele, Jay Torres le confesó a Manuela Gómez que, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, intentó iniciar una relación con Sara Uribe. Sin embargo, el romance no se dio debido a la distancia que los separaba.

Jay Torres expresó que la distancia con Sara Uribe fue un impedimento para que la relación no prosperara. (Foto: Canal RCN)

Según explicó, en ese momento decidió priorizar sus proyectos personales y profesionales, pues no se sentía cómodo pidiéndole a la presentadora que se mudara a Puerto Rico.

Además, tuvo en cuenta el bienestar del hijo de Sara y los compromisos que ella mantenía en Colombia.

Asimismo, el boricua aseguró que le gustaría retomar esa historia una vez ambos salgan del reality, revelando otro detalle que dejó anonadada a Manuela.

¿Qué detalle le reveló Jay Torres a Manuela Gómez sobre su relación con Sara Uribe?

El puertorriqueño también reveló que, en el pasado, él y Sara sellaron de manera informal un "contrato" sobre su relación escrito en una servilleta.

No obstante, aseguró que, si ella le daba una nueva oportunidad como pareja, estarían dispuestos a firmar uno mucho más serio y oficial, incluso ante notario.

Ante la confesión, Manuela reaccionó entre risas y comentó que ese acuerdo seguramente incluiría matrimonio, mientras que la modelo antioqueña señaló que, de darse algo entre ellos, sería la tercera vez que intentarían consolidar su relación.

Jay Torres aseguró querer tener un noviazgo con Sara Uribe cuando salgan del reality de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo fue la última vez que Jay Torres y Sara Uribe estuvieron en contacto?

En el mismo videoclip, Sara Uribe contó que la última vez que vio a Jay Torres fue hace un año y medio en Medellín, encuentro en el que lo motivó a no rendirse en sus sueños con un detalle que logró sorprenderlo.

No obstante, tras ese momento dejaron de comunicarse y cada uno siguió su propio camino, hasta que el destino volvió a reunirlos en este formato de convivencia.