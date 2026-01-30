Jay Torres hizo impactante confesión en su línea de vida en La casa de los famosos: "viví en mi carro"

En el capítulo de este viernes 30 de enero, el turno fue para Jay Torres quien abrió su corazón para presentar su línea de vida en La casa de los famosos Colombia, un espacio en el que habló de los momentos que dejaron huella y que lo llevaron a convertirse en el hombre que es hoy en día.

¿Qué dijo Jay Torres en su línea de la vida en La casa de los famosos Colombia?

En diálogo con Carla Giraldo, el actual habitante de la casa más famosa del país, inició su relato contando que nació el 13 de abril del año 1993 en Carolina, Puerto Rico, recordando amorosamente los nombres de quienes le dieron la vida: Ana Cuevas, su mamá y Carlos Torres, su padre.

Tan pronto terminó sus estudios en el colegio, Jay emprendió sus estudios en Ciencias Médicas en Estados Unidos, a partir de una beca que se ganó por jugar basketball, práctica que más tarde le permitió irse al mismo país.

De acuerdo con el testimonio del boricua, fue justamente este deporte el que salvó la vida, pues en sus palabras logró "ajuiciarlo", pues le permitió cumplir con sus estudios de pregrado, postgrado y tener una profesión.

¿Cómo empezó Jay Torres su camino en el mundo de la música?

Por otro lado, reveló que hacia la edad de 14 o 15 año empezó a tocar trompeta, luego aprendió a leer los pentagramas y, en general a educarse respecto a la música.

Jay Torres habló de los momentos que lo marcaron en su vida. Foto | Canal RCN.

Tras tomar la decisión de lanzarse hacia este mundo al 100%, inició tocando puertas desde cero. Más tarde, se va de Carolina del Norte y empieza a trabajar con un artista de talla mundial, sin embargo, sus planes terminan derrumbándose, tanto así que nuevamente empezó sin tener mayores posibilidades.

Incluso, reveló que, en su momento, pasó de vivir en la absoluta comodidad a vivir en su carro. Pese a las dificultades que enfrentó, en 2019 le llegó la posibilidad de grabar con productores en Miami y la composición de la que fue su primera canción en Puerto Rico.

Esto dijo Jay Torres en la línea de vida de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Para su fortuna, se abrió una nueva puerta en Colombia, país en el que empezó a grabar con productores más reconocidos, con los que en este momento se siente en deuda por todo lo que hicieron por su carrera.

Finalmente, le llega la posibilidad de estar en La casa de los famosos Colombia, una oportunidad que él tomó como una ventana no solo para seguir dando a conocer su trayectoria, sino también su esencia.

llega el 2026 y la casa se convierte en una ventana no solo para mostrar su carrera sino también su esencia