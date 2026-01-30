Familia de Yeison Jiménez hizo curiosa petición para su homenaje en El Campín: ¿de qué se trata?

En medio del duelo por la partida de Yeison Jiménez, quien era considerado una de las voces más importantes del género popular, el equipo de trabajo del fallecido artista dio a conocer días atrás que la segunda fecha que tenía en la capital del país, fue reprogramada para este sábado 31 de enero, una noche en la que se le rendirá un homenaje.

¿Cuál fue la curiosa petición que hizo el equipo de trabajo de Yeison Jiménez para su homenaje?

Tras confirmarse que este sábado se le rendirá tributo al hombre oriundo de Manzanares, Caldas, su equipo de trabajo compartió a través de redes sociales varias recomendaciones para garantizar que el evento se desarrolle con total éxito.

Entre ellas, hubo una en particular que llamó la atención de los internautas y fue una petición que le hicieron a todos aquellos que asistirán al homenaje, la cual está relacionada con los atuendos que elijan para vivir esta noche inolvidable.

"Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos para saltar, cantar y abrazar, lleva algo que te conecte con el aventurero", se lee en la reciente publicación de Instagram.

Algunas de las sugerencias de accesorios que plantea el post que conectan con el artista de música popular, es una camiseta, una gorra o un sombrero y, especialmente, un pañuelo, pues será bastante necesario para secar las lágrimas.

La curiosa petición que familiares hicieron para el homenaje de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué artistas han sido confirmados para el homenaje a Yeison Jiménez este sábado 31 de enero?

De acuerdo con la información compartida hasta el momento por los canales oficiales del intérprete, esta es la lista de artistas confirmados para el gran homenaje que se llevará a cabo en El Campín.

Natalia Jiménez – cantante española y colaboradora de Yeison Jiménez.

– cantante española y colaboradora de Yeison Jiménez. Andy Rivera – artista urbano que compartió trabajo con Jiménez.

– artista urbano que compartió trabajo con Jiménez. Pasabordo – grupo invitado al espectáculo.

– grupo invitado al espectáculo. Álex Campo s – cantante de música cristiana.

s – cantante de música cristiana. Chayín Rubio – cantante mexicano confirmado como invitado internacional.

Revelan el código de vestuario para concierto de Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

Además, el concierto contará con la participación de la banda oficial de Yeison Jiménez, que acompañará el show central tal como él lo había planeado.

Cabe mencionar que, otros artistas populares como Jhonny Rivera y Pipe Bueno no estarán el 31 de enero debido a compromisos adquiridos, según declaraciones recientes.