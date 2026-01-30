Yeison Jiménez había hecho dolorosa confesión sobre su relación familiar: "no había paz"

Meses antes de la trágica noticia que confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez,el artista concedió una entrevista en la que abrió su corazón para hablar de su vida personal, incluyendo su relación con su familia.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre su relación con su familia?

Tras su dolorosa partida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, aún continúan circulando varios fragmentos de entrevistas, una de ellas en la que el cantante se refirió a la manera en la que vivía con sus padres y sus hermanas.

En el diálogo, que tuvo lugar en el podcast Los Hombres Sí Lloran de Juan Pablo Raba, Jiménez de 34 años, fue interrogado puntualmente sobre la relación con los miembros de su familia, pregunta que lo llevó a sincerarse sobre varios aspectos.

“Yo tuve que alejarme mucho de mi familia, porque mi familia, discutimos todo el tiempo, no había paz, todo era una pelea, nosotros nunca pasábamos un 31 juntos, un 24 juntos, un cumpleaños, eso no existía”, señaló el cantante en su momento.

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez con su familia años atrás?

De acuerdo con la versión de Yeison, en esas fechas cada quien seguía su camino, y él, en vez de compartir con su familia, acostumbraba pasar esas días con su pareja de entonces cenando y posteriormente regresaba a trabajar.

Yeison Jiménez reveló en su momento cómo era su relación con su familia. Foto | Canal RCN.

En medio de sus declaraciones, aseguró que fue él mismo quien se encargó de empezar a cambiar esta situación, asegurando que no fue nada fácil, pero que, poco a poco se fue logrando, además de trabajar para apoyar a sus familiares y permitirles que tuvieran una mejor calidad de vida.

El video que fue publicado en TikTok, cuenta con diversas reacciones por parte de los internautas quienes dejaron ver su opinión al respecto.

