Westcol y Luisa Castro confirman su relación sentimental con inesperada fotografía en redes sociales

Westcol y Luisa Castro confirman su romance con una inesperada fotografía que desató miles de reacciones en redes.

Juan Sebastián Camargo
Westcol confirma su relación.
Westcol confirma su relación con Luisa Castro. (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP) (Foto de la pareja Freepik)

El streamer colombiano Westcol causó revuelo en redes al subir una fotografía con Luisa Castro tras los rumores que circulaban sobre una posible relación entre ambos.

Westcol hace público su romance.
Westcol hace público su romance con Luisa Castro. (Foto Tommaso Boddi/AFP)

¿Cómo confirmaron su relación sentimental Westcol y Luisa Castro?

A través de sus cuentas de Instagram, el influenciador compartió una fotografía en la que se les ve abrazados en la parte trasera de una de sus camionetas.

A la pareja se le había visto junta realizando contenido en Las Vegas a finales del año pasado y desde entonces comenzaron las especulaciones.

Hace poco se hizo viral un video en el que están compartiendo con un grupo de personas, entre ellas el cantante de trap Kris R, y en el que se les ve dándose un tierno beso.

Esto avivó más los rumores que hoy fueron despejados con esta imagen.

¿Quiénes son las exparejas de Westcol y Luisa Castro?

Westcol inicia una nueva relación mediática tras su ruptura con Aida Victoria Merlano.

Aunque al creador de contenido se le vio con diferentes mujeres, no había confirmado nada como lo hizo en este caso.

Luisa Castro, por su parte, también es una figura reconocida en el mundo digital y su vida sentimental ha estado marcada por relaciones con personajes públicos como La Liendra y el reguetonero Reykon.

La noticia de su unión con Westcol no solo genera conversación en redes, sino que también despierta curiosidad por las reacciones de sus exparejas

La publicación se convirtió rápidamente en tendencia, acumulando miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas.

Durante meses, los internautas habían especulado sobre la cercanía de ambos. Sin embargo, ninguno había dado declaraciones claras.

La fotografía, entonces, funciona como un mensaje contundente: no hay nada que ocultar.

Westcol sorprendió a sus seguidores al mostrar el costoso obsequio que le dio a Luisa Castro: un reloj rosado acompañado de una cadena con diamantes diseñada exclusivamente para ella.

Aunque no reveló el precio, aseguró que se trataba de un detalle en el que había invertido bastante dinero.

A principio de año, Westcol y Aida Victoria Merlano protagonizaron un reencuentro en un stream que captó la atención de miles de espectadores.

Durante la transmisión hablaron de su relación pasada, recordaron momentos juntos y dejaron ver que, pese a la ruptura, mantenían un trato cariñoso.

Ese episodio generó expectativa sobre una posible reconciliación, pero con la reciente confirmación del romance de Westcol con Luisa Castro, el panorama quedó completamente despejado.

