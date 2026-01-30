Shakira reaccionó en sus redes sociales al conocerse que rompió un récord Guinness gracias al éxito de su tour mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, el cual le ha permitido recorrer varios países de América Latina y diferentes ciudades de Estados Unidos.

¿Qué dijo Shakira tras romper un récord Guinness en su carrera?

Mediante su cuenta de Instagram, donde suma la impresionante cifra de 95 millones de seguidores, la cantautora barranquillera expresó sus sensaciones por el nuevo logro cosechado en su carrera.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

La industria de la música ha cambiado mucho en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este nuevo récord es un hito increíble para mí, considerando que hay tantos grandes artistas por ahí. Estoy muy agradecido con mis fans, su lealtad y pasión dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda tengo a los mejores fans del mundo

‘Shak’ acompañó el mensaje con una imagen de su icónico tour que inició en febrero del 2025 en Río de Janeiro, Brasil. La colombiana tuvo que superar algunos contratiempos iniciales, como la cancelación de conciertos, pero los traspiés ya fueron superados y está más que lista para llevar a otro nivel su gira mundial.

¿Cuál fue el récord Guinness que rompió Shakira y que está dando de qué hablar?

El récord que rompió Shakira fue convertirse en la artista que más recauda dinero con una gira musical en Latinoamerica. ‘La reina de las caderas’ desbancó al mexicano Luis Miguel, quien ostentaba el primer lugar.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez sorprendió a sus fans

Con su exitoso tour, la barranquillera ha recaudado 421 millones de dólares, gracias a las 3.3 millones de entradas que ha vendido. Entre tanto, ‘El Sol de México’ había logrado 409 millones de dólares, producto de 2.9 millones de entradas.

La confirmación del récord llegó con el show que la colombiana ofreció en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires; allí superó los 410 millones de dólares.

Shakira superó los 400 millones de dólares en recaudación gracias a su tour LMYNL. Foto: AFP - Aliah Anderson

De esta manera, ‘Shak’ se posiciona por encima de otros artistas latinos de renombre como Karol G y Bad Bunny, a quienes también superó por el éxito de ‘Las mujeres ya no lloran’, gira que aún no termina y seguirá llevando a la artista a más rincones del mundo.

¿Por qué Shakira es comparada con una expareja de Alejandro Sanz?

Shakira vivió un momento muy curioso, pero a la vez incómodo en medio de un encuentro que tuvo con Alejandro Sanz, con quien ha sido relacionada amorosamente en más de una ocasión. A raíz de la grabación de la canción ‘Tortura’ se ha especulado que más que una amistad hay entre ellos.

Sanz estrenó el pasado 27 de enero su docuserie ‘Cuando nadie me ve’, el cual dejó ver un momento protagonizado por Shakira, el artista español y su pareja de ese entonces, Candela Márquez.

Por años, Alejandro Sanz y Shakira han sido vinculados sentimentalmente. Foto: AFP - Juan Mabromata

En uno de los clips que se viralizaron, la cantante colombiana aparece reuniéndose con Alejandro Sanz en un avión, donde también se encontraba Candela Márquez. En medio del saludo, ‘Shak’ lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

“Me dicen mis hijos: ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, se le escucha decir mientras abraza a Sanz.

Artículos relacionados Shakira Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

El comentario desató risas, pero también reacciones de todo tipo en redes sociales. La cercanía de Sanz y Shakira ha sido algo muy comentado en redes sociales, aunque por ahora ambos han dejado claro que solo los une una amistad.