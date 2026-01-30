¿Bad Bunny se retira de la música? La frase que encendió las alarmas sobre su futuro

El nombre de Bad Bunny volvió a sacudir las redes sociales luego de una inesperada declaración que muchos interpretaron como una posible señal de retiro.

El artista puertorriqueño fue invitado al programa The Late Show with Stephen Colbert, donde participó en una dinámica aparentemente relajada, pero una de sus respuestas terminó generando debate entre fans y medios.

Durante su paso por el popular late night estadounidense, el intérprete de Dakiti y Monaco respondió preguntas sobre su vida personal, recuerdos de infancia y gustos cotidianos. Sin embargo, fue una sola frase la que se robó toda la atención y abrió la conversación sobre el futuro de su carrera.

¿Bad Bunny se retira de la música?

Al final del juego “The Colbert Questionert”, Stephen Colbert le pidió a Bad Bunny que describiera su vida en el futuro usando solo cinco palabras. Sin pensarlo demasiado, el artista respondió: “Feliz, retirado, comiendo, tripletas y viviendo en Puerto Rico”.

La palabra “retirado” fue suficiente para que las redes sociales estallaran. De inmediato, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si el cantante estaría considerando alejarse definitivamente de los escenarios, especialmente en un momento en el que atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera.

Hasta ahora, Bad Bunny no ha confirmado de manera directa que esté planeando un retiro próximo. No obstante, la respuesta dejó ver una imagen de futuro más tranquila, lejos del ritmo frenético de las giras mundiales, enfocada en su país natal, su felicidad personal y una vida más sencilla.

Bad Bunny respondió que se ve en el futuro feliz, retirado, comiendo tripletas y viviendo en Puerto Rico. (Foto Jaime SALDARRIAGA / AFP)

¿Qué más reveló Bad Bunny durante su entrevista?

Más allá de la frase que desató especulaciones, el artista también compartió detalles poco conocidos de su vida. Al ser consultado por su recuerdo más antiguo, Bad Bunny confesó que, cuando tenía apenas cuatro años, estaba enamorado de una niña que aparecía en un libro de fotos que tenía su mamá.

Según relató, no sabía quién era, pero recordaba mirarla constantemente y hasta llorar por ella. El momento provocó risas en el estudio y mostró un costado más privado y nostálgico del cantante.

Durante el juego, también habló de sus gustos personales: aseguró que es definitivamente más de perros que de gatos, mencionó cuáles son sus olores favoritos y cuáles detesta, y no dudó en elegir la tripleta —un icónico sándwich puertorriqueño— como su comida favorita.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero. (Foto Kevin Winter / AFP)

Todo esto ocurre en un contexto clave para su carrera. Bad Bunny está nominado en seis categorías en los Premios Grammy 2026, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en Los Ángeles. Además, hizo historia al convertirse en el primer artista en español en recibir nominaciones en tres categorías principales.

A esto se suma que, en pocos días, el artista será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los escenarios más importantes del mundo. El adelanto del espectáculo, lanzado por Apple Music, lo muestra bailando junto a personas de distintas edades, géneros y orígenes, reforzando su mensaje de inclusión y unidad.

Por ahora, Bad Bunny sigue en plena actividad artística. Sin embargo, su frase sobre el retiro dejó claro que, cuando piensa en el futuro, se imagina lejos del ruido, viviendo en Puerto Rico y priorizando su bienestar.