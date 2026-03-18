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Así fue la desgarradora reacción de Alejandro Estrada al beso entre Yuli Ruiz y Altafulla; ¿lloró?

Alejandro Estrada mostró su tristeza y desencanto tras el beso de Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas por el beso de Yuli Ruiz y Altafulla.
Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas por el beso de Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia. (Fotos del Canal RCN)

Alejandro Estrada se mostró devastado tras presenciar el beso entre Altafullay Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada se desahogó con Tebi.
Alejandro Estrada se desahogó con Tebi luego del beso entre Yuli Ruiz y Altafulla. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se besaron Altafulla y Yuli en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda Caribey Eidevin, planearon una especie de obra de teatro que sería narrada por el humorista y que tenía como protagonistas a Altafulla y Yuli Ruiz.

En medio de la actividad, Juanda y el líder tirano decidieron que los dos protagonistas debían darse un romántico beso.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al beso entre Yuli Ruiz y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3?

Esta situación no le gustó para nada a Alejandro Estrada ya que él era la pareja de la paisa hasta hace unos días atrás.

El actor no dudó en mostrar su tristeza y su desencanto por el momento, alegando que todo fue orquestado por Juanda Caribe, que según Alejandro, se está convirtiendo en un rival directo que cuando tiene la oportunidad le juega sucio.

Alejandro lloró mientras se desahogaba con Tebi, diciéndole que siente que Yuli es una ficha bastante manipulable dentro del juego.

Tebi le dijo a Alejandro que también cree que sea una estrategia de Juanda para desconfigurarlo y desconcentrarlo en la competencia.

El modelo también expresó que como a Juanda no le sirvió el método de estar discutiendo con las mujeres, ahora es más cauteloso y maneja a su grupo desde las sombras.

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Además, Tebi le dijo que entiende su sentimiento de traición sobre todo por la reacción de Yuli tras el beso, insinuando que era muy rico besar un hombre que no fuera patán.

Por otro lado, Tebi le dice a Alejandro que siente que Yuli está buscando dañarle la imagen con esa clase de gestos, tal como hizo al decir que Alejandro la había ultrajado, cosa que se desmintió en el cine de la casa.

Altafulla, protagonista del polémico beso, saldrá de la casa esta misma noche, dejando un ambiente cargado de incertidumbre y abonando el terreno para que se cierren definitivamente las posibilidades de una reconciliación entre Alejandro y Yuli.

Alejandro Estrada mostró su tristeza al ver a Yuli besando a Altafulla.
Alejandro Estrada mostró su tristeza al ver a Yuli besando a Altafulla en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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