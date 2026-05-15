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Jessi Uribe explotó contra fan que hizo feo comentario sobre su hija con Paola Jara

El cantante Jessi Uribe respondió tajantemente a un feo comentario sobre su hija Emilia y Paola Jara.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe respondió a fan que cuestionó a Emilia
Jessi Uribe se mostró molesto con comentario de internauta. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El cantante Jessi Uribe ha sido reservado con el tema de su hija Emilia producto de su matrimonio con Paola Jara, sin embargo, recientemente decidió responder a un internauta que hizo un comentario sobre ella.

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¿Cuál fue el comentario sobre Emilia que molestó a Jessi Uribe sobre Emilia?

Jessi Uribe se ha mostrado encantado con esta nueva etapa que viven con Paola desde hace más de seis meses cuando llegó a sus vidas Emilia.

Sin embargo, el bumangués ha preferido no compartir tanto contenido sobre su hija, siendo casos puntuales en los que ha compartido alguna imagen o reposteado algo que comparte Paola.

Sin embargo, recientemente el artista compartió un emotivo video de su hija en el que mostraba el tierno momento en el que decía sus primeras palabras, una de ella sonaba parecido a papá.

Lleno de orgullo, Jessi decidió presumir este clip en sus historias de Instagram, sin embargo, se llevó un comentario que por su reacción lo molestó e irritó bastante.

Jessi Uribe genera reacciones al mostrar detalles de Emilia
Jessi Uribe respondió a internauta que hizo comentario sobre Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

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¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a comentario de internauta sobre Emilia?

A través de una dinámica de preguntas que abrió el bumangués en su cuenta de Instagram un internauta le lanzó la siguiente pregunta/cuestionamiento: "¿Por qué Emilia dijo primero papá y no mamá viendo que ella la tuvo 9 meses en la barriga?".

El internauta no se sabe si a modo de humor o en realidad cuestionó al cantante bumangués porque su hija había dicho primero "papá" y no "mamá", por la razón que ella era la persona que la había tenido en su vientre.

Ante este comentario fuera de lugar Jessi Uribe no se quedó callado y decidió responder con un gesto de incredulidad y molestia, además, aseguró que en la vida habían personas que no pensaban antes de hablar o escribir.

Hay gente muy (persona pegándose en la cabeza) en esta vida.

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¿Jessi Uribe y Paola Jara ya revelaron el rostro de Emilia?

Jessi Uribe ha preferido mantener en privado todo el tema con su hija, en especial su rostro, algo que anunciaron tiempo antes de su nacimiento.

El bumangués explicó en su momento que, prefería proteger a su hija de malos comentarios y críticas sin sentido en redes, ya que sabía que había gente en las redes sociales que lanzaban mensajes ofensivos sin razón alguna.

El cantante aseguró en su momento que, esto lo hacía por experiencia propia con sus otros hijos, ya que cada vez que subía alguna foto con ellos recibía fuertes comentarios en los que ellos no tenían nada que ver.

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