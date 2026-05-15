Yuli Ruiz presumió que recibió una cartera de 320 millones de pesos: esto dijo del regalo

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, Yuli Ruiz sorprendió al referirse a un regalo que habría recibido hace algunos años. Aunque inicialmente hablaba sobre cómo le gusta que la conquisten, una cifra terminó llevándose la atención en redes sociales.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre la cartera de 320 millones que recibió?

Durante una entrevista, Yuli Ruiz respondió varias preguntas relacionadas con su vida personal y terminó confirmando que recibió una cartera valorada en 320 millones de pesos.

La conversación comenzó cuando le preguntaron cómo considera que un hombre podría conquistarla. En ese momento, explicó que valora que sea caballeroso, detallista, amable y que además demuestre ser emprendedor.

Sin embargo, el tema cambió cuando la entrevistadora le preguntó directamente qué tan cierto era que en algún momento había recibido una cartera con un valor cercano a los 320 millones de pesos. Ante la pregunta, Yuli soltó una risa y aseguró que sí era verdad.

Yuli Ruiz habló sobre la costosa cartera que recibió / (Foto del Canal RCN)

Según comentó durante la conversación, el accesorio fue un regalo que recibió hace algunos años. Aunque no explicó quién fue la persona que le entregó el obsequio ni reveló más detalles sobre el momento en el que ocurrió, el comentario rápidamente comenzó a llamar la atención por la cifra mencionada.

El fragmento de la entrevista empezó a compartirse en diferentes plataformas digitales, donde varios usuarios hablaron sobre el costo del regalo y sobre la naturalidad con la que la creadora de contenido se refirió al tema.

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¿Cómo es el hombre ideal para Yuli Ruiz?

Además de hablar sobre el regalo, Yuli Ruiz también aprovechó el espacio para mencionar algunas de las características que considera importantes en una pareja.

De acuerdo con sus palabras, le gustan los hombres trabajadores y atentos. También señaló que se fija en la presentación personal y en algunos detalles físicos.

Entre los aspectos que mencionó, explicó que le llaman la atención los hombres con “los dientes blancos” y que cuiden elementos de su apariencia diaria. Incluso hizo referencia a los tenis, afirmando que si son blancos deben mantenerse de ese color y no verse grises.

Sus declaraciones generaron conversación en plataformas digitales, especialmente porque muchos usuarios comenzaron a debatir sobre los gustos personales y las exigencias que cada persona puede tener al momento de iniciar una relación.

Hasta el momento, Yuli Ruiz no ha entregado más detalles sobre la cartera ni sobre la historia detrás del regalo que mencionó durante la entrevista.