Beba se acostó en la cama de Alejandro Estrada en La casa de los famosos: así reaccionó el actor

Los nombres de Beba y Alejandro Estrada no para de dar de qué hablar en redes sociales en estas últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Por qué Beba se acostó en la cama de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

La inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas esta semana en La casa de los famosos Colombia y una broma generó una inesperada reacción en Beba de la Cruz.

Valentino y Beba estaban en la habitación del líder cuando empezaron a escuchar unos sonidos de lamentos cuando las luces ya estaban apagadas.

Estos extraños ruidos que eran hechos por la IA los hicieron desvelarse y ponerse a debatir sobre qué trataba un tiempo que apareció en la pantalla.

Al ver que cada vez eran más los sonidos y toques en los vidrios, ambos decidieron salir corriendo hacia la habitación de sus compañeros para intentar conciliar el sueño.

Sin embargo, Beba se resguardó del miedo en la cama de nada más y nada menos que Alejandro Estrada, con quienes sus fanáticos le tienen un 'shippeo'.

Beba salió corriendo a cama de Alejandro. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada luego que Beba se resguardara en su cama?

Beba de la Cruz decidió acostarse en la cama de Alejandro Estrada, quien curiosamente estaba acostado en otra de las unidades.

Esto acto no pasó por desapercibido entre algunos de sus compañeros, como Tebi y Valentino, precisamente, el deportista le reclamó por acostarse allí.

¿Usted por qué se arruncha en la cama de Alejo? Qué confianzas

Valentino intercedió y aseguró que su amiga se había acostado allí para que Alejandro la protegiera, y fue allí donde Beba decidió de manera picára expresarle a Alejandro que si él la iba a proteger.

¿Me vas a proteger?



El actor ante esta comentario de Beba no pudo aguantarse la risa y solo le hizo un gesto en medio de la poca iluminación que tenía la habitación.

Como era de esperarse este acto y comentario de Beba han despertado múltiples opiniones y comentarios en redes sociales en donde muchos han asegurado que donde la deportista no tuviese pareja podría haberse dado una oportunidad con el actor, quien tampoco le es indiferente.