Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: esta fue la razón

La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 tiene las emociones al límite, y eso quedó más que demostrado en el curioso momento que protagonizaron Beba, Alejandro Estrada y Valentino.

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¿Por qué Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En este punto de la competencia donde quedan solo seis participantes: Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe, las diferencias entre ellos parecen haberse disminuido.

Sin embargo, hay algunas rivalidades marcadas, como por ejemplo la de Beba con Mariana Zapata y Juanda Caribe, con quienes pasó del amor al odio tras su reingreso a la competencia.

Unas diferencias que en los últimos días han estado más marcadas y han hecho que los seis participantes estén divididos en parejas: Beba y Valentino, Alejandro y Tebi y Mariana y Juanda Caribe.

Por eso, una repentina cercanía de Alejandro Estrada con Mariana Zapata y Juanda Caribe no les gustó para nada a Beba y Valentino, quienes le hicieron toda una escena de celos.

Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo fue la escena de celos de Beba a Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Valentino Lázaro aprovechó un momento a solas con Alejandro Estrada y Beba para hacerle un directo reclamo al actor.

La verdad siento que desde que Beba y yo estamos en el cuarto del líder nos tienen abiertos a Alejo.

Valentino le aseguró que tanto Beba como él se sentía rechazado y apartados por él, algo que asociaban a su nueva 'amistad' con Mariana y Juanda Caribe.

Cómo ahora parchas con tus nuevos mejores amigos

Beba no se quedó callada y decidió hacerle un reclamo a Alejandro Estrada en donde le aseguró que los tenía a ellos completamente ignorados.

Alejo, sí, uy, Alejo, te voy a decir una cosas, tienes nuevos mejores amigos, nos sentamos en una esquina y quedamos así, como un moco en la pared.

En medio de su reclamo, Beba, le resaltó a Alejandro que le encantaba su orden y también haber competido contra él en la prueba de salvación.

Sin embargo, frente a su cercanía con Mariana y Juanda Caribe a quienes nombraron como "Manda", Beba le dejó claro que no podía creer que él estuviese haciendo algo que le había criticado a ella semanas atrás.

Todo lo que le critican a uno, para que vea, terminen haciendo lo mismo.



Valentino les propuso que limaran las asperezas con un beso, pero Beba se negó a esto, por lo que tuvieron que terminar la discusión con argumentos: "No besarnos no, Valentino".

Alejandro concluyó que, en este momento de la competencia su juego le daba para acercarse y hablarse con todos en la casa estudio.