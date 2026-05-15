Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: esta fue la razón

Beba se sinceró con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3 y le hizo fuerte escena de celos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada
Beba y Valentino le hicieron escena de celos a Alejandro. (Fotos Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 tiene las emociones al límite, y eso quedó más que demostrado en el curioso momento que protagonizaron Beba, Alejandro Estrada y Valentino.

Artículos relacionados

¿Por qué Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En este punto de la competencia donde quedan solo seis participantes: Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe, las diferencias entre ellos parecen haberse disminuido.

Sin embargo, hay algunas rivalidades marcadas, como por ejemplo la de Beba con Mariana Zapata y Juanda Caribe, con quienes pasó del amor al odio tras su reingreso a la competencia.

Unas diferencias que en los últimos días han estado más marcadas y han hecho que los seis participantes estén divididos en parejas: Beba y Valentino, Alejandro y Tebi y Mariana y Juanda Caribe.

Por eso, una repentina cercanía de Alejandro Estrada con Mariana Zapata y Juanda Caribe no les gustó para nada a Beba y Valentino, quienes le hicieron toda una escena de celos.

Beba venció a Alejandro Estrada y conservó el poder de salvación en La casa de los famosos
Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue la escena de celos de Beba a Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Valentino Lázaro aprovechó un momento a solas con Alejandro Estrada y Beba para hacerle un directo reclamo al actor.

La verdad siento que desde que Beba y yo estamos en el cuarto del líder nos tienen abiertos a Alejo.

Valentino le aseguró que tanto Beba como él se sentía rechazado y apartados por él, algo que asociaban a su nueva 'amistad' con Mariana y Juanda Caribe.

Cómo ahora parchas con tus nuevos mejores amigos

Beba no se quedó callada y decidió hacerle un reclamo a Alejandro Estrada en donde le aseguró que los tenía a ellos completamente ignorados.

Alejo, sí, uy, Alejo, te voy a decir una cosas, tienes nuevos mejores amigos, nos sentamos en una esquina y quedamos así, como un moco en la pared.

 

En medio de su reclamo, Beba, le resaltó a Alejandro que le encantaba su orden y también haber competido contra él en la prueba de salvación.

Sin embargo, frente a su cercanía con Mariana y Juanda Caribe a quienes nombraron como "Manda", Beba le dejó claro que no podía creer que él estuviese haciendo algo que le había criticado a ella semanas atrás.

Todo lo que le critican a uno, para que vea, terminen haciendo lo mismo.


Valentino les propuso que limaran las asperezas con un beso, pero Beba se negó a esto, por lo que tuvieron que terminar la discusión con argumentos: "No besarnos no, Valentino".

Alejandro concluyó que, en este momento de la competencia su juego le daba para acercarse y hablarse con todos en la casa estudio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe causó revuelo tras curioso gesto hacia Mariana Zapata: ¿qué le hizo?

Juanda Caribe una vez más protagonizó momento con Mariana Zapata que no pasó desapercibido en redes.

Alexa Torrex anunció su mudanza. Influencers

Alexa Torrex reveló que se mudará a un nuevo hogar y no estará sola: ¿Tebi Bernal vivirá con ella?

Alexa Torrex contó que se mudará a un nuevo hogar y que no lo hará sola. La noticia generó curiosidad sobre quién la acompañará.

Alexa Torrex confesó la millonaria deuda que Jhorman Toloza le habría dejado Influencers

Alexa Torrex reveló que Jhorman Toloza le dejó una gran deuda: “aprendiendo de nuestros errores”

Alexa Torrex reveló que ha estado saldando una serie de deudas que Jhorman Toloza le habría dejado tras su separación.

Lo más superlike

Feid habló tras premios Nuestra Tierra Feid

Feid rompió el silencio tras ganar premio Nuestra Tierra junto a Karol G: ¿qué dijo?

Feid se pronunció luego de ganarse premio con su última canción junto a Karol G y mencionarla al recibir el premio.

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans Karol G

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans en México

Alejandro Estrada quedó en shock con acto de Beba La casa de los famosos

Beba se acostó en la cama de Alejandro Estrada en La casa de los famosos: así reaccionó el actor

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?