Juanes sorprende con emotiva confesión tras los Premios Nuestra Tierra: "He fracasado"

El pasado 14 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Nuestra Tierra 2026 en donde se rindió homenaje a dos artistas en especial, Yeison Jiménez y Juanes.

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¿Cuál fue el homenaje que se le rindió a Juanes en los Premios Nuestra Tierra 2026?

El cantante antioqueño de 53 años era el artista más esperado de la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026, quien llegó a la ceremonia junto a su esposa Karen Martínez.

En medio de la premiación a Juanes se le entregó el reconocimiento como ‘Leyenda de Nuestra Tierra’, un premio en honor a su destacada y memorable carrera artística de más de tres décadas.

El cantante paisa tras este importante reconocimiento y homenaje en los Premios Nuestra Tierra rompió el silencio y se pronunció a través de sus redes sociales.

Juanes abrió su corazón y recordó cómo fueron sus inicios en la música gracias al apoyo de su familia, quienes desde muy pequeño llenaron su vida de guitarras y canciones que marcaron su camino artístico.

Juanes recibió homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

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¿Cuál fue la confesión que hizo Juanes tras los Premios Nuestra Tierra 2026?

Juanes compartió un carrusel de fotografías de su paso por la alfombra roja y de la entrega de premios, junto a estas imágenes, dejó un emotivo mensaje.

El antioqueño empezó destacando el apoyo y amor de su familia en sus inicios y durante toda su carrera, asimismo, destacó a los artistas que lo inspiraron.

“Gracias a mis hermanos y a mis papás por haber sido los primeros que creyeron en mí”, expresó el intérprete, quien también mencionó a artistas como Diomedes Díaz, Joe Arroyo, Totó la Momposina y Binomio de Oro como parte de las influencias que lo hicieron enamorarse de la música.

Juanes también recordó su primer escenario como cantante, este fue en el colegio Instituto Jorge Robledo, donde su profesora lo hacía cantar durante las izadas de bandera.

“Me paraba ahí temblando, pero sabía que amaba lo que estaba haciendo”, confesó el cantante, recordando cómo ese miedo inicial terminó llevándolo a conquistar escenarios alrededor del mundo.

Pasé del colegio a los escenarios del mundo y me di cuenta que todo se lo debo a este lugar, a mi Colombia del alma.

Además, Juanes habló con sinceridad sobre las dificultades que ha enfrentado durante su carrera y aseguró que el amor por la música ha sido clave para seguir adelante.

“He triunfado y he fracasado muchas veces en este camino, pero siempre he sabido cómo levantarme”, afirmó.



Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue su reflexión sobre el avance de la inteligencia artificial y el impacto que podría tener en la creatividad de los artistas.

“Que no termine la IA desplazando nuestra originalidad hasta desaparecer”, expresó el colombiano, dejando una poderosa reflexión sobre el futuro de la música.

Finalmente, el artista aseguró que actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su vida tanto personal como profesionalmente y confesó que sigue soñando con crear “su mejor canción”.