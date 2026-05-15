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Salomón Bustamante causó revuelo al compartir atrevido comentario que recibió: "la gente no respeta"

Salomón Bustamante mostró el atrevido mensaje que recibió de un seguidor tras compartir una receta en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El mensaje que recibió Salomón Bustamante tras compartir una receta encendió las redes
El mensaje que recibió Salomón Bustamante tras compartir una receta encendió las redes (Foto Canal RCN)

Salomón Bustamante volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un inesperado mensaje que recibió por parte de uno de sus seguidores.

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El creador de contenido publicó en sus historias de Instagram una conversación privada que llamó la atención de sus seguidores por el tono subido de la conversación y la reacción que tuvo frente al comentario.

Todo ocurrió después de que Salomón compartiera una receta típica costeña en sus redes sociales, publicación que rápidamente recibió cientos de reacciones y comentarios.

Salomón Bustamante compartió insinuante mensaje de un seguidor y causó revuelo
Salomón Bustamante compartió insinuante mensaje de un seguidor y causó revuelo (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el picante mensaje que recibió Salomón Bustamante?

Salomón Bustamante publicó recientemente un video mostrando la preparación de un cortadito de leche, un dulce tradicional de la Costa Caribe que suele consumirse durante Semana Santa y otras ocasiones especiales.

La receta despertó el interés de muchos usuarios, quienes comentaron la publicación y reaccionaron con nostalgia al dulce típico de infancia costeño.

Sin embargo, hubo un mensaje en particular que terminó robándose toda la atención.

A través de sus mensajes privados, una persona le respondió a la historia con un comentario bastante atrevido.

Aunque Salomón decidió ocultar la identidad de quien le escribió, dejando la duda sobre si se trataba de un hombre o una mujer, sí mostró el mensaje que recibió.

La persona aseguró que la verdadera “delicia” no era el postre, sino él, y posteriormente agregó un comentario insinuante que sorprendió al creador de contenido.

“Tu eres una delicia. Me tienes palpitando y no solo el corazón jajaj”, decía el mensaje compartido por el presentador.

La conversación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes tomaron con humor la situación.

Seguidor le envió mensaje subido de tono a Salomón Bustamante y él reaccionó
Seguidor le envió mensaje subido de tono a Salomón Bustamante y él reaccionó (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante al mensaje?

Lejos de molestarse, Salomón Bustamante reaccionó con humor y decidió publicar el mensaje en sus historias de Instagram.

El cartagenero acompañó la captura con un comentario donde aseguró que el mensaje se lo había enviado “Ernesto” y preguntó qué habría querido decir realmente la persona.

“Esto me lo escribió Ernesto… qué quiso decir? La gente no respeta”, escribió el creador de contenido.

No es la primera vez que Salomón recibe este tipo de comentarios en redes sociales.

De hecho, constantemente sus seguidores elogian su físico, personalidad y carisma en las publicaciones que comparte.

Hace algunos días, incluso mostró un video grabado en Cartagena donde varias personas lo detenían en la calle para pedirle fotografías y expresarle halagos por su apariencia.

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