La Blanquita llegó a Cali junto a Naim Darrechi en medio de polémica con su expareja Deiby Ruiz

La Blanquita llegó a Cali en compañía de Naim Darrechi en medio de la polémica con Deiby Ruiz.

La Blanquita fue recibida con música, flores y regalos en el aeropuerto de Cali. (Foto: Freepik)

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¿Cómo fue recibida La Blanquita tras su participación en un reality internacional?

La creadora de contenido mostró en sus redes sociales cómo fue recibida por su familia y por su comunidad digital en el aeropuerto de Cali.

En las imágenes se le puede ver a la influenciadora ser recibida con música, flores y regalos, y bailando feliz junto a su pequeño hijo mientras sus seguidores le muestran apoyo.

Lo que más sorprendió fue que llegó acompañada de su nueva pareja, Naim, quien también se mostró contento por el recibimiento.

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¿Qué ha dicho Deiby Ruiz sobre la llegada de La Blanquita junto a Naim Darrechi a Cali?

La Blanquita ha generado controversia al tener un nuevo romance en medio de los enfrentamientos públicos con su expareja Deiby Ruiz, quien no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera tras el video en el que ella y Naim botan la pulsera que el caleño le había regalado.

Los internautas siguen atentos a las reacciones de Ruiz ahora que tendrá a su expareja con su novio extranjero cerca de su hijo, situación que podría traer conflictos entre ambos.

Las reacciones fueron inmediatas. En redes sociales, los internautas celebraron el regreso de La Blanquita a Cali y destacaron la felicidad que mostró junto a su hijo.

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Sin embargo, también surgieron críticas hacia la decisión de llegar acompañada de Naim, lo que algunos interpretaron como un gesto provocador frente a su expareja.

La historia de este romance comenzó en el programa que compartieron, donde los seguidores empezaron a “shippearlos” y a comentar sobre la química que mostraban frente a las cámaras.

Ese vínculo se fortaleció hasta que Naim, en un gesto romántico, se arrodilló para pedirle oficialmente a La Blanquita que fuera su novia. La escena se volvió viral y confirmó que lo suyo iba más allá del reality.

Ambos demostraron que su relación va en serio y que están dispuestos a enfrentar juntos la exposición mediática y las críticas que han surgido en redes sociales.