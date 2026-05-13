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Alejandra Salguero habló de lo que “todos quieren saber”: Tebi Bernal y Alexa Torrex

Alejandra Salguero respondió en sus redes a la pregunta sobre lo que “todos quieren saber” en relación a Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero respondió sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero sorprendió al hablar de Tebi Bernal y Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el gran revuelo en redes se hizo luego de que algunos participantes se hicieran muy cercanos dentro de la competencia, sin tener en cuenta sus relaciones en el exterior.

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Ese fue el caso de Juanda Caribe, quien mencionó estar soltero desde hace rato, pues se dio cuenta de las señales es de Sheila Gándara, quien no aparecía en sus beneficios. Precisamente, ella se alejó desde e primer escándalo que se conoció del humorista con una mujer.

Pero, luego de que confesara su gusto por Mariana Zapata, todo escaló y ahí sí la influenciadora hasta se fue de su casa.

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Por otro lado, está Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes iniciaron con un shippeo falso y terminaron gustándose, terminando con sus relaciones con sus parejas de la vida real.

Por eso mismo, Alejandra Salguero se refirió al tema una vez más, con la contundente respuesta que dio sobre lo sucedido con su ex y la eliminada de la competencia.

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

En horas de la noche del pasado martes 12 de mayo, Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, estuvo respondiendo algunas preguntas en las historias de su cuenta de Instagram y precisamente le preguntaron por el tema que “todos quieren saber”.

Alejandra Salguero sorprendió al hablar de Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero causó reacciones al hablar de Tebi Bernal y Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Pues ella no dudó en dar una contundente respuesta y antes de mencionar la primera palabra, hizo la seña de cerrar su boca y “no saber nada”, pero luego expresó “cada loco con su cuento”.

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Al parecer, ya no volvería a tocar el tema y, de hecho, la última vez que lo hizo, fue tras la eliminación de Alexa Torrex.

¿Qué había dicho Alejandra Salguero sobre la relación de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

A través de un TikTok, Alejandra Salguero subió un video y los internautas no dudaron en responder que, Tebi Bernal y Alexa se veían muy bien juntos y ella ya era del pasado.

Alejandra Salguero causó reacciones al hablar de Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandra Salguero respondió sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, ella respondió el comentario y escribir deseándoles felicidad a los dos. Sin duda, esto generó revuelo porque no se esperaba que ella fuera a decir algo así.

Por su parte, tras su eliminación, hasta el momento Alexa no ha mencionado nada sobre Alejandra, pero sigue adelantando su proceso tras el problema con su expareja.

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