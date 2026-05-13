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Sonia Restrepo no pudo contener el llanto en pleno video: así recordó a Yeison Jiménez

Sonia Restrepo estuvo en un homenaje para Yeison Jiménez y su reacción en pleno video generó bastante conmoción.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sonia Restrepo llora en homenaje a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo rompió en llanto durante homenaje a Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

Colombia y la música popular se vistieron de luto el pasado sábado 10 de enero tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo tras un accidente aéreo.

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El artista debía llegar a Marinilla para cumplir con un compromiso laboral y justo sus músicos lo estaban esperando cuando se enteraron de la lamentable noticia, pues la aeronave despegó, pero no duró más de cinco minutos volando y cayó.

Lo que se sabe del trágico momento es que, al caer la avioneta, esta rebotó y en el segundo impacto se prendió en llamas, lo que ocasionó que se acabara casi que por completo.

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Sin duda, este ha sido uno de los momentos más duros que hasta esta casi mitad de año ha sacudido al país, lo cual ha provocado una profunda nostalgia e incluso en quienes no eran fanáticos del cantante.

Tras el fallecimiento de Yeison, su esposa mantenía absoluta reserva, pero por cumplir compromisos de su legado, ha reaparecido en redes sociales.

Sonia Restrepo rompió en llanto durante homenaje a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo reaccionó entre lágrimas a homenaje inspirado en Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo reapareció Sonia Restrepo en redes sociales tras cuatro meses del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo habría revelado que ella solo quiere seguir con el legado de Yeison Jiménez, según palabras de Ciro Quiñonez.

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Pues así lo ha demostrado, ya que a ella poco le gustaba aparecer en redes y en medios, pero con el tiempo, luego del fallecimiento de su esposo, Sonia ha puesto de su parte para aparecer en videos y homenajes sobre el cantante.

De hecho, en estos primeros días de mayo, estuvo en Cajicá para conocer una nueva colección de sombreros en honor a Yeison Jiménez y, de hecho, rompió en llanto al ver el conmovedor homenaje.

Sonia Restrepo reaccionó entre lágrimas a homenaje inspirado en Yeison Jiménez
Sonia Restrepo llora en homenaje a Yeison Jiménez. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo se ha visto más sonriente, pero claramente no oculta su nostalgia tras la ausencia de Yeison Jiménez y aún así continúa su vida para continuar con los proyectos que dejó su esposo.

Por eso mismo, ha salido más en redes sociales y hasta en entrevistas, sin ocultar su vulnerabilidad sobre el tema.

Por otro lado, expresó su emoción porque en el local de sombreros le rindieron homenaje a Yeison al usar uno de sus lemas más famosos “hágale duro que la soga es nueva”, de hecho, reveló que su esposo usaba esa frase antes de la fama.

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