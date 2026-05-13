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Jhorman Toloza llamó la atención al hablar sobre venganza tras polémica con Alexa Torrex

Jhorman Toloza rompió el silencio y se pronuncio acerca de las críticas y comentarios que recibe en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza llamó la atención al hablar sobre venganza
Jhorman Toloza se pronunció en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

A pocos días del incidente en el apartamento de Alexa Torrex, Jhorman Toloza volvió a aparecer en redes sociales con un mensaje que generó reacciones entre los internautas.

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¿Por qué Jhorman Toloza habló de venganza?

A través de sus redes sociales, Jhorman Toloza compartió un video en el que reflexionó sobre la venganza y la justicia divina.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas porque se dieron una semana después de que Alexa Torrex, su expareja, afirmara que, tras la ruptura, él se habría llevado algunas de sus pertenencias y habría sido responsable de daños en su apartamento.

¿Por qué Jhorman Toloza habló de venganza?
Alexa Torrex y Jhorman Toloza protagonizan polémica en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Posteriormente, también afirmó que había considerado la posibilidad de reconciliarse con él cuando salió de La casa de los famosos Colombia, aunque esa idea habría cambiado tras los hechos que mencionó.

En medio de esa situación, las recientes publicaciones de Jhorman Toloza hicieron que varios usuarios relacionaran sus palabras con la polémica que se ha comentado en redes durante los últimos días.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la venganza?

En el video publicado en sus plataformas digitales, Jhorman Toloza aseguró que muchas personas lo cuestionan por hablar constantemente de pelea y venganza. Sin embargo, explicó que, según él, no busca venganza personal sino “justicia divina”.

“Muchos me dicen: ‘Jhorman, usted no es un verdadero discípulo de Dios porque busca pelea y venganza todo el tiempo’. Yo no busco pelea y venganza, ¿saben? Busco justicia divina”, expresó.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la venganza?
Jhorman Toloza aparece hablando de "justicia divina" / (Foto del Canal RCN)

Además, mencionó diferentes referencias bíblicas para explicar su postura frente a quienes considera enemigos. En sus declaraciones también habló sobre la severidad de Dios frente a quienes, según él, actúan de manera incorrecta.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre los enemigos?

Durante el mismo mensaje, Toloza también habló sobre los enemigos y la manera en la que interpreta ciertos mensajes religiosos. Según explicó, considera que Dios protege a quienes siguen sus enseñanzas y actúa con severidad frente a quienes considera enemigos.

“Hay que ser severos con los enemigos”, afirmó.

Estas declaraciones llamaron la atención de los internautas quienes en redes afirmaron que podría tratarse de una indirecta para Alexa, especialmente por las indirectas que han compartido en sus cuentas personales.

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