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Esposo de Beba lanzó pulla para Mariana Zapata en redes sociales: "Hora de salir"

Andrés Gómez, esposo de Beba, reveló qué opina sobre la relación de Mariana Zapata y Beba en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrés Gómez, esposo de Beba, lanzó pulla para Mariana Zapata en redes sociales
Andrés Gómez habló de Mariana Zapata en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

La tensión entre Beba y Mariana Zapata sigue generando comentarios dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia 2026. En esta ocasión, Andrés Gómez, pareja de Beba, llamó la atención al pronunciarse al respecto.

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¿Qué pasó entre Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Beba y Mariana Zapata tuvo varios cambios dentro del reality. Al inicio de la competencia, ambas participantes mostraban cercanía y, en diferentes momentos, aseguraron que habían construido una amistad sólida durante la convivencia.

Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron los desacuerdos. Las discusiones relacionadas diferencias durante las pruebas generaron tensión entre las participantes. En algunos episodios, Mariana cuestionó actitudes de Beba frente a integrantes de la casa.

¿Qué pasó entre Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
En redes recuerdan la historia de Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Otro de los momentos que habría influido en el distanciamiento fue una conversación entre Mariana y Valentino Lázaro. Según explicó Beba posteriormente, esa situación le hizo entender que Zapata estaba diciendo comentarios sobre ella a sus espaldas.

Tras salir temporalmente del programa y tener acceso a información desde el exterior, Beba cambió la percepción que tenía sobre Mariana. Incluso, en entrevistas recientes, afirmó que sintió que su amistad fue afectada por las estrategias de la competencia.

Desde entonces, algunos seguidores del programa afirman que la relación entre ambas participantes cambió de manera evidente.

Actualmente, las dos continúan distanciadas y cada una ha tomado caminos diferentes dentro del reality, situación que sigue siendo tema de conversación entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Andrés Gómez, pareja de Beba, sobre Mariana Zapata?

La conversación volvió a tomar fuerza luego de una publicación compartida por las redes oficiales de La casa de los famosos Colombia. En el post se informó que Beba y Mariana competirían por el liderazgo de la semana y por un lugar directo en el top 5 de la temporada.

En medio de los comentarios de los internautas, apareció un mensaje de Andrés Gómez, pareja de Beba, que llamó la atención de varios seguidores del reality. Allí dejó clara su postura frente a lo que piensa sobre la relación entre Mariana y Beba.

El creador de contenido afirmó que, desde su perspectiva, Mariana debería salir del reality. Así mismo, destacó la importancia de respetar los vínculos de amistad:

“Ya es hora de salir, y no hablo de Beba, la amistad se respeta a pesar de las diferencias y errores”, escribió.

La publicación también aumentó las conversaciones alrededor del conflicto entre las dos participantes, especialmente porque muchos seguidores consideran que la relación entre ambas es una de las más comentadas de esta temporada del programa.

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