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Sheila Gándara reapareció en redes tras procedimiento: así se ve

Sheila Gándara causó revuelo tras video en el que apareció en un centro médico, despertando dudas sobre una intervención estética.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así fue la reaparición de Sheila Gándara después de su procedimiento
Sheila Gándara volvió a redes después de su procedimiento. (Foto/ Canal RCN)

El pasado lunes 11 de mayo, hubo revuelo en redes sociales luego de que apareciera Sheila Gándara en una cuenta aparentemente de una de sus amigas mientras que ella está en un centro médico.

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Los reacciones se dieron porque los internautas consideraron que la barranquillera podría someterse a una intervención estética, pero en el clip no dejaron saber ningún tipo de detalles.

De hecho, quienes creyeron que podría hacerse unos retoques, opinaron al respecto y dijeron que ojalá se ponga “mucho más” linda, para que su ex la vea cambiada cuando salga de La casa de los famosos Colombia.

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Pues ella les la madre de la hija de Juanda Cariben, quien ha sido cuestionado por las actitudes cercanas que ha tenido con Mariana Zapata en el reality.

Tras varias horas del video viral de Sheila, la mujer reapareció en sus historias, generando revuelo.

¿Cómo reapareció Sheila Gándara tras intervención quirúrgica?

En horas de la mañana de este martes 12 de mayo, Sheila Gándara reapareció en las historias de su Instagram oficial para desear un feliz día a todas las enfermeras.

Sheila Gándara volvió a redes después de su procedimiento
Sheila Gándara vuelve a redes tras procediminento. (Foto/ Canal RCN)

Pues habló de quien le cuida a Victoria y reveló que, fue ella quien le enseñó a cambiar un pañal y a bañar a la niña.

De hecho, dijo que su enfermera es quine va a cuidar a su hija luego de su intervención, pues no reveló cuál fue, pero sí fue clara que no podía estar al tanto de Victoria.

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Mientras ella contaba esto, estaba con bata sobre una camilla e intravenosa en su mano derecha. Todavía se desconoce si ya se había sometido a su procedimiento o fueron momentos antes de ello.

¿A cuál intervención se sometió Sheila Gándara?

Sheila Gándara vuelve a redes tras procediminento
Así fue la reaparición de Sheila Gándara después de su procedimiento. (Foto/ Canal RCN)

En el TikTok publicado por su amiga, Sheila Gándara apareció tal cual, en su historia de Instagram, con bata y canalizada, bailando una famoso trend de redes sociales, lo que le hizo pensar a sus seguidores que se podría someter a una intervención estética.

Sin embargo, esto no se sabe, ya que, mencionado anteriormente, nunca dio detalles en sus redes.

Por ahora, solo queda esperar que revele qué se hizo, o si solo se trata de un procedimiento médico.

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