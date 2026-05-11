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Sheila Gándara sorprendió al mostrarse hospitalizada tras días desaparecida: ¿qué le pasó?

Sheila Gándara reapareció desde una clínica y desató rumores sobre una posible operación estética.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara sorprendió al mostrarse hospitalizada tras días desaparecida
Sheila Gándara sorprendió al mostrarse hospitalizada tras días desaparecida (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales luego de varios días de ausencia y sorprendió a sus seguidores al mostrarse desde una clínica, aparentemente lista para someterse a un procedimiento quirúrgico.

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La creadora de contenido, reconocida también por ser la madre de la hija de Juanda Caribe, había estado alejada de las plataformas digitales en medio de toda la polémica que involucra al humorista dentro de La casa de los famosos Colombia y su cercanía con Mariana Zapata.

Su inesperada reaparición rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué procedimiento se habría realizado.

Reapareció Sheila Gándara y las redes estallaron al verla en preoperatorio
Reapareció Sheila Gándara y las redes estallaron al verla en preoperatorio (Foto Canal RCN)

¿Sheila Gándara se sometió a una cirugía?

Las especulaciones comenzaron luego de que una amiga cercana de Sheila compartiera un video en TikTok desde lo que parecía ser una sala de preoperatorio.

En el clip, Sheila aparece usando batas médicas junto a su amiga mientras cantan y posan frente a la cámara. Sheila también luce una intravenosa en una de sus manos y el soporte de infusión característico de los procedimientos hospitalarios.

El audio del video decía:

“Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó parece sincero, lo veo y lo quiero [...] lo quiero y lo tengo”.

Aunque el contenido rápidamente se viralizó, ni Sheila ni su amiga confirmaron cuál sería exactamente la cirugía o procedimiento al que se sometería la barranquillera.

Hasta el momento, la creadora de contenido tampoco ha dado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre si se trata de una intervención médica o estética.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el video de Sheila?

Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos seguidores asumieron que se trataría de un procedimiento estético.

Varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo y aseguraron que, independientemente de la decisión que haya tomado, seguirá viéndose “muy bonita”.

Otros especularon que podría tratarse de una cirugía corporal y comentaron que la barranquillera quedaría “más tuneada”, mientras algunos seguidores manifestaron que esperaban que no se realizara cambios en el rostro, ya que consideran que “su cara ya es perfecta”.

Las redes sociales han seguido muy pendientes de Sheila Gándara durante las últimas semanas debido a las situaciones relacionadas con Juanda Caribe y Mariana Zapata dentro del reality.

De hecho, Sheila ya se había pronunciado anteriormente sobre el comportamiento de su expareja y dejó claro que no apoya algunas de las actitudes que él ha tenido dentro de la competencia.

Sheila Gándara volvió a redes y generó furor al mostrarse en una clínica
Sheila Gándara volvió a redes y generó furor al mostrarse en una clínica (Foto Canal RCN)
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