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Mamá de Yina Calderón sorprendió al hablar de tener más hijas: esto dijo

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, sorprendió al hablar sobre su intención de tener más hijas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
mamá de Yina Calderón hizo inesperada confesión
mamá de Yina Calderón hizo inesperada confesión. (Foto Canal RCN | Freepik).

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, volvió a captar la atención en redes sociales luego de hablar sobre la posibilidad de tener más hijas. Su inesperado comentario desató todo tipo de reacciones entre los seguidores de la mujer, quienes no tardaron en opinar sobre la inesperada confesión.

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¿Mamá de Yina Calderón planea tener más hijas?

Durante la noche del pasado domingo 10 de mayo, Día de la madre, Merly Ome se mantuvo activa en sus redes sociales para enseñar las atenciones que había recibido por parte de sus hijas, pues según comentó Juliana Calderón le había preparado un desayuno sorpresa, Leonela la sorprendió con un almuerzo especial, y Leonela la invitó a cenar a su casa.

Comentario de mamá de Yina Calderón sobre tener más hijas causó sorpresa
Comentario de mamá de Yina Calderón sobre tener más hijas causó sorpresa. (Foto Canal RCN).

Durante esta última visita, Merly Ome mencionó por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que durante la celebración del Día de la madre pudo compartir con sus hijas en diferentes horarios del día, siendo Claudia la última de ellas, y quien la invitó a cenar. Sin embargo, en medio de su emoción, la mujer mencionó su deseo de haber tenido al menos seis hijas.

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Esto, luego de que su hija Claudia le mencionara que el tener tantas hijas hacían que su día fuera especial. Ante esto, Merly aseguró que si hubiera sido por ella habría tenido al menos seis hijas y no cuatro como tiene actualmente. Incluso, comentó que si no fuera por su edad todavía se animaría a tener esas dos hijas faltantes.

"Yo hubiera tenido al menos seis, pero jum... Si me cuajara habría otras dos, pero ya no me cuaja", expresó la mujer entre risas.

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¿Yina Calderón no estuvo presente en el Día de la madre?

En estas mismas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Merly Ome aclaró que Yina Calderón no pudo estar presente en la celebración del Día de la madre, pero que sí le envió un detalle para expresarle su amor en su día especial.

Al parecer, Calderón le habría enviado dinero para que la mujer lo invirtiera en ella misma y así terminar de celebrar el Día de la madre con prendas nuevas.

Mamá de Yina Calderón sorprendió al revelar si tendría más hijas
Mamá de Yina Calderón sorprendió al revelar si tendría más hijas. (Foto Canal RCN).
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