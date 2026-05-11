Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola compartió desgarrador mensaje junto a la lápida de un ser especial

Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recordó a su difunto padrastro en la fecha de su cumpleaños.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karola conmovió al dedicar emotivas palabras a un ser especial fallecido
Karola conmovió al dedicar emotivas palabras a un ser especial fallecido. (Foto Canal RCN | Freepik).

Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recordó a su difunto padrastro con una emotiva publicación en redes sociales, en medio de la fecha en la que el hombre estaría celebrando un nuevo cumpleaños. El mensaje de la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones.

Artículos relacionados

¿Qué decía el desgarrador mensaje que Karola compartió junto a la lápida de su padrastro?

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo, Karol Alcendra reapareció por medio de sus redes sociales con una serie de publicaciones con las que rindió homenaje a su difunto padrastro al recordar que este día estaría celebrando su cumpleaños.

El doloroso mensaje de Karola frente a una lápida que tocó corazones
El doloroso mensaje de Karola frente a una lápida que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

Con una serie de publicaciones compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karola rindió un emotivo homenaje a la memoria de su padrastro al recordarlo con diversas imágenes y videos en donde aparecía en vida.

Artículos relacionados

Sin embargo, la que más llamó la atención fue una imagen en particular en la que ella aparece en medio de una videollamada con una persona que se encontraba en el cementerio para enseñarle la lápida del hombre.

La captura del momento fue acompañada de un desgarrador mensaje en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

"Hoy el cielo está de fiesta, como te gustaba en vida, mi loco. Gracias por enseñarnos tanto… No alcancé a devolverte todo lo que hiciste por nosotros", mencionó Karola.

Artículos relacionados

¿Cuándo falleció el padrastro de Karol Alcendra?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Karol Alcendra tuvo la oportunidad de hablar de su padrastro y cómo este influyó en su vida de manera positiva antes de su muerte.

La joven destacó cómo siempre se preocupaba por ellos y trataba de hacer su vida más especial y llevadera antes de su fallecimiento el 24 de octubre de 2024. Ahora, su recuerdo volvió a cobrar fuerza luego de que Karola compartiera un emotivo mensaje dedicado a él en la fecha en la que habría celebrado un nuevo cumpleaños.

Karola reapareció con emotiva visita a la tumba de un ser muy querido
Karola reapareció con emotiva 'visita' a la tumba de un ser muy querido. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex sorprendió al reencontrarse con Karola tras salir del reality Influencers

Alexa Torrex sorprendió al reencontrarse con Karola tras salir de La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió al mostrar una videollamada con Karola tras sus conflictos dentro de La casa de los famosos.

Reconocidas mujeres que se convirtieron en mamás. Talento nacional

Famosas presentadoras, exreinas y actrices se convirtieron en mamás después de los 40 años; te contamos

Jessica de la Peña, Valerie Domínguez, entre otras personalidades, decidieron vivir la maternidad en una etapa madura de sus vidas.

¿Alexa Torrex confirmó su llegada a Stream Fighters 5? Esto dijo Influencers

¿Alexa Torrex participará en Stream Fighters 5? Esto fue lo que dijo la influenciadora

Alexa Torrex despertó dudas entre sus seguidores sobre una posible participación en Stream Fighters 5.

Lo más superlike

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz Bad Bunny

Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

Bad Bunny se volvió tendencia en redes tras publicar historias en barrios de Medellín y con música de Diomedes Díaz.

Kapo hizo su segundo sold out en el Movistar Arena en Bogotá Talento nacional

Kapo volvió a hacer historia en el Movistar Arena en Bogotá: así fue su segundo show

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos? La casa de los famosos

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que enfrentó Michael Jackson durante años Salud

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que padeció Michael Jackson durante años

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia