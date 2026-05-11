Karola compartió desgarrador mensaje junto a la lápida de un ser especial

Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recordó a su difunto padrastro con una emotiva publicación en redes sociales, en medio de la fecha en la que el hombre estaría celebrando un nuevo cumpleaños. El mensaje de la creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones.

¿Qué decía el desgarrador mensaje que Karola compartió junto a la lápida de su padrastro?

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo, Karol Alcendra reapareció por medio de sus redes sociales con una serie de publicaciones con las que rindió homenaje a su difunto padrastro al recordar que este día estaría celebrando su cumpleaños.

El doloroso mensaje de Karola frente a una lápida que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

Con una serie de publicaciones compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karola rindió un emotivo homenaje a la memoria de su padrastro al recordarlo con diversas imágenes y videos en donde aparecía en vida.

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Sin embargo, la que más llamó la atención fue una imagen en particular en la que ella aparece en medio de una videollamada con una persona que se encontraba en el cementerio para enseñarle la lápida del hombre.

La captura del momento fue acompañada de un desgarrador mensaje en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

"Hoy el cielo está de fiesta, como te gustaba en vida, mi loco. Gracias por enseñarnos tanto… No alcancé a devolverte todo lo que hiciste por nosotros", mencionó Karola.

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¿Cuándo falleció el padrastro de Karol Alcendra?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Karol Alcendra tuvo la oportunidad de hablar de su padrastro y cómo este influyó en su vida de manera positiva antes de su muerte.

La joven destacó cómo siempre se preocupaba por ellos y trataba de hacer su vida más especial y llevadera antes de su fallecimiento el 24 de octubre de 2024. Ahora, su recuerdo volvió a cobrar fuerza luego de que Karola compartiera un emotivo mensaje dedicado a él en la fecha en la que habría celebrado un nuevo cumpleaños.