¿Alexa Torrex participará en Stream Fighters 5? Esto fue lo que dijo la influenciadora

Alexa Torrex compartió un video celebrando el Día de la Madre junto a su mamá, a quien sorprendió con varios regalos que ganó durante su paso por La casa de los famosos Colombia. En medio del momento, la influenciadora hizo un comentario sobre Stream Fighters 5 que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Alexa Torrex participará en Stream Fighters 5?

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo, Alexa Torrex sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video en el que mostró todos los regalos que ganó dentro de La casa de los famosos Colombia a través de distintas actividades y que posteriormente le entregó a su mamá. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue un comentario que desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

El inesperado comentario de Alexa Torrex sobre Stream Fighters 5. (Foto Canal RCN).

Y es que, luego de que su mamá sacara de una enorme caja de cartón unos guantes de boxeo dorados, la influenciadora aseguró que esos serían los que usaría en su participación en Stream Fighters 5, el evento deportivo organizado por Westcol en el que han participado figuras del entretenimiento digital como Karina García y Yina Calderón, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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“Se viene la pelea de Alexa Torrex en Stream Fighters”, aseguró la creadora de contenido mientras su mamá revisaba los regalos por el Día de la Madre.

Por ahora, Alexa Torrex no ha entregado más detalles sobre su posible participación en Stream Fighters 5; además, Westcol tampoco se ha pronunciado ni ha realizado algún anuncio oficial al respecto.

Aun así, el comentario de la influenciadora despertó la curiosidad de sus seguidores sobre un eventual debut en el evento de boxeo.

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¿Qué es Stream Fighters?

Stream Fighters es un evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol que consiste en reunir grandes figuras del entretenimiento digital para que se enfrenten en el ring de boxeo.

Alexa Torrex habló de Stream Fighters 5 y dejó a todos sorprendidos. (Foto Canal RCN)

Aunque los participantes no son boxeadores profesionales, el streamer da cierta cantidad de meses para que todos los participantes estén en óptimas condiciones para llevar a cabo el show deportiva: entrenamiento, preparación física y psicológica, y demás aspectos a tener en cuenta.