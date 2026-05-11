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Famosas presentadoras, exreinas y actrices se convirtieron en mamás después de los 40 años; te contamos

Jessica de la Peña, Valerie Domínguez, entre otras personalidades, decidieron vivir la maternidad en una etapa madura de sus vidas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocidas mujeres que se convirtieron en mamás.
Reconocidas mujeres que se convirtieron en mamás después de los 40 años. (Fotos Canal RCN)

Jessica de la Peña, Valerie Domínguez, Paula Andrea Betancourt y otras personalidades han demostrado que la edad muchas veces no importa para convertirse en mamás.

Jessica de la Peña, Valerie Domínguez y Manuela González se convirtieron en mamás.
Jessica de la Peña, Valerie Domínguez y Manuela González se convirtieron en mamás después de los 40 años. (Foto Freepik)

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A propósito del mes de las madres, se ha viralizado una publicación en la que se puede ver a un selecto grupo de famosas que tomaron la decisión de vivir la maternidad después de los 40 años.

¿A qué edad tuvo su segundo hijo la presentadora Jessica de la Peña?

La presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña, tuvo a su hijo Sebastián a los 44 años.

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¿A qué edad tuvo su primer hijo la exreina de belleza Valerie Domínguez?

La exreina de belleza, Valerie Domínguez, vivió su etapa de mamá primeriza a los 40, con la llegada de su hijo Thiago.

La también exreina Paula Andrea Betancur recibió a su cuarta hija, Fátima, a los 48 años. A este grupo se suman la actriz Manuela González y la presentadora Pilar Schmitt.

La publicación generó comentarios divididos: algunos lo ven como un proceso natural y una muestra de que la maternidad puede disfrutarse en cualquier etapa de la vida, mientras otros aseguran que es una decisión que puede poner en riesgo la salud de las madres y de los bebés.

Sin embargo, estas reconocidas mujeres han demostrado que es posible llevar un embarazo sano y vivir la experiencia de ser mamá en una etapa madura.

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Cada una de ellas ha compartido que la decisión de ser madre en esta etapa de la vida responde a un proceso personal y consciente.

Para algunas, la prioridad fue consolidar su carrera profesional antes de dar este paso; para otras, la maternidad llegó como un regalo inesperado que transformó sus vidas.

Lo cierto es que todas coinciden en que la edad no fue un impedimento para disfrutar de la llegada de sus hijos y que, por el contrario, les permitió vivir la experiencia con mayor madurez y estabilidad emocional.

Aun así, las protagonistas han dejado claro que cada proceso es distinto y que lo más importante es contar con acompañamiento médico adecuado.

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