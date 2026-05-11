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Nanis Ochoa reaccionó a las constantes críticas a su rostro tras intervención médica; ¿qué dijo?

Nanis Ochoa enfrentó las críticas en redes sociales y dejó claro que su prioridad es la salud y su bienestar personal.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nanis Ochoa se cansó de las críticas tras su intervención médica.
Nanis Ochoa se cansó de las críticas tras su intervención médica. (Foto Canal RCN)

Nanis Ochoa se mostró visiblemente molesta en redes sociales tras recibir muchas críticas por su aspecto luego de la intervención médica a la que se sometió.

Nanis Ochoa dijo que no entiende la preocupación por su aspecto.
Nanis Ochoa dijo que no entiende la preocupación por su aspecto. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Nanis Ochoa a las críticas por su aspecto tras su intervención médica?

La presentadora explicó una vez más que se trata de un procedimiento para poder dormir mejor y no roncar y evitar la apnea del sueño, ya que se levantaba cansada porque no le llegaba oxígeno al cerebro de manera adecuada.

Según la paisa, está sorprendida de recibir tantas críticas y comentarios donde le dicen que quedó muy fea y que se dañó la cara por vanidad.

La modelo dijo que no sabía que era tan bonita sino hasta ahora que todo el mundo le ha dicho que se veía mejor antes.

Asimismo, dijo que le causaba gracia que los internautas estaban más preocupados por su apariencia que ella misma.

Expresó que no entiende por qué sus seguidores están tan enfurecidos si la que quedó así fue ella, mientras los que la juzgan tienen el rostro perfecto.

Ochoa les aconsejó que no sufrieran por caras ajenas y que le agradecieran a Dios por la belleza que les dio.

Además, Nanis dijo que está tranquila llevando su proceso de recuperación y que está feliz por poder dormir sin roncar.

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¿Qué intervención médica se realizó Nanis Ochoa?

La presentadora se sometió a una intervención ortognática, un procedimiento maxilofacial que corrige la posición de la mandíbula y el maxilar para mejorar la alineación y la respiración.

Nanis Ochoa dejó claro que sus intervenciones médicas no fueron un capricho ni una búsqueda de vanidad, sino decisiones conscientes orientadas a mejorar su salud y calidad de vida.

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La paisa sigue siendo recordada por su paso en la primera edición de La casa de los famosos Colombia, donde se convirtió en la participante que menos tiempo permaneció en la competencia tras ser expulsada por revelar información del exterior.

Incluso recientemente opinó sobre la eliminación de Alexa Torrex, a quien señaló como su favorita y destacó por haberse “echado el reality al hombro”, reconociendo el papel protagónico que la influenciadora tuvo.

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