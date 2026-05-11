Campanita le hizo particular petición a Greeicy tras su eliminación de La casa de los famosos; ¿qué es?

Campanita le hizo una particular petición a la cantante colombiana Greeicyluego de su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3.

Campanita quedó eliminado el pasado 10 de mayo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pidió Campanita a Greeicy tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

El exparticipante se encuentra en la gira de medios contando cómo fue su experiencia en la casa más famosa del país y qué viene para su vida luego de casi llegar a la final del reality.

El caleño expresó que se siente muy contento con su participación y que llegó más lejos de lo que esperaba, agradeciendo especialmente a su fandom llamado Las guaracheras.

Durante su paso por el programa matutino Mañana Express, Campanita aprovechó para pedirle trabajo a Greeicy.

En plena entrevista, le solicitó a la artista que lo tenga en cuenta como bailarín de su agrupación, asegurando que ama su música y que encajaría perfectamente en sus presentaciones.

El clip se lleno de comentarios de personas etiquetando a a la cantante para que lo vea y considere darle una oportunidad.

El exparticipante explicó que siente que ahora comienza el momento más importante de su carrera en el entretenimiento colombiano. Por eso, no piensa salir del país a encontrarse con su pareja sentimental.

Además, Campanita dejó claro que, aunque está enamorado, su prioridad es consolidar un camino profesional estable en Colombia.

Campanita salió del programa tras quedar en la placa de nominados junto a Alejandro Estrada y Juanda Caribe.

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¿A quién dejó nominado Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Como último movimiento dentro del juego, decidió nominar a Valentino Lázaro, quien quedó en riesgo esta semana y se convirtió en el primer participante en la cuerda floja rumbo al top 5.

Esta noche, el caleño se conectará nuevamente con la audiencia y sus excompañeros para dejarles un mensaje especial.

Por otro lado, los participantes se enfrentan a una nueva prueba de liderazgo en la que el equilibrio es fundamental.

La dinámica consiste en transportar figuras utilizando únicamente sus cabezas, mientras atraviesan muros que contienen formas específicas que deben encajar con precisión.

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El reto exige concentración, resistencia física y coordinación, pues cualquier error puede hacer que las piezas caigan y se pierda el avance.

Los dos famosos que logren llevar la mayor cantidad de figuras hasta el otro lado de la pista se medirán en un enfrentamiento final, cuyo premio será asegurar el primer cupo dentro del top 5 de la competencia.