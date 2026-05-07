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Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

Internautas han generado una ola de reacciones al ver que una reconocida actriz salió públicamente del clóset.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?
¿Quién es la reconocida actriz que salió del clóset? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por hacer una inesperada confesión en plena entrevista.

Durante la entrevista, la actriz ha generado una ola de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una inesperada confesión sobre sus intereses sentimentales, saliendo públicamente del clóset.

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¿Quién es la reconocida actriz que salió públicamente del clóset?

El nombre de la actriz Hayden Panettiere se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una de las actrices estadounidenses más destacadas a nivel internacional, sino que también, por salir del clóset públicamente.

Famosa rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?
La actriz Hayden Panettiere salió del clóset. | Foto: Freepik

Recientemente, la actriz Hayden tuvo una entrevista promocional al compartir su libro en el que compartió algunos detalles frente a su orientación en la actualidad, pues, expresó las siguientes palabras durante una entrevista con el medio de comunicación internacional ‘Us Weekly’, expresando las siguientes palabras:

“Es algo sobre mí que nunca pude compartir con el mundo porque nunca fue el momento adecuado O bien era demasiado joven o me obligaban a ser perfecta en todo momento; no me animaban a ser simplemente yo misma. Llegó la época en la que parecía que salir del clóset, especialmente para las mujeres, diciendo que eran bisexu#l o que les gustaban las chicas, era una moda pasajera”, agregó Hayden Panettiere en la descripción de la publicación.

Famosa rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?
Esto dijo la actriz sobre su orientación. | Foto: Freepik

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Con base en esto, la actriz aprovechó la oportunidad para abrir su corazón ante los complicados momentos que enfrentó en su pasado, en especial, por ocultar sus emociones en algún momento de su vida, en especial, al salir del clóset, pues, expresó las siguientes palabras:

“Tenía miedo de que, si era honesta, pareciera que me estaba subiendo al tres de la moda. Era un tema muy difícil de expresar adecuadamente. Es triste haber tenido que esperar a los 36 años para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿no?”, señaló la actriz.

¿Cuál es la situación sentimental de la reconocida actriz que salió del clóset?

Según se videncia en la reciente entrevista que tuvo la actriz Hayden Panettiere, se evidencia que está soltera y por el momento no ha tenido una relación amorosa con una mujer.

Así también, la actriz ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones como: ‘Scream’, ‘Triunfados robados’ y ‘Duelo de titanes’.

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