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Alexa Torrex rompe el silencio tras acusaciones de su ex: “siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex le habría contestado a su ex, Jhorman Toloza, luego de fuertes acusación que él hizo en contra de su familia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esto dijo Alexa Torrex tras acusaciones de su expareja
Alexa Torrex se pronuncia tras señalamientos de su expareja. (Foto/ Canal RCN)

El pasado domingo 3 de mayo, Alexa Torrex fue la eliminada de la semana dieciséis de La casa de los famosos Colombia 2026 y con su salida, causó varias reacciones, una de ellas, la de Jhorman Toloza.

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Pues precisamente, su exprometido, prácticamente responsabilizó a los padres de la cantante de su eliminación, pero, además, envió un mensaje de que él siempre había estado con ella y que en verdad la amó.

Pero, tras las primeras declaraciones de Alexa luego de su regreso al mundo real, Jhorman tomó una actitud drástica en contra de ella y su familia. Justo, la cantante dijo que primero quiere esperar a Tebi Bernal, para luego hablar con él.

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Sin duda, su ex reaccionó a estas palabras y dijo que él no volvería a hablar con ella, pero, además, se despachó en contra de sus padres, haciendo duras acusaciones.

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Jhorman Toloza tras duras acusaciones?

A través de su cuenta de Twitter, Alexa Torrex escribió un corto mensaje que, sin duda, generó reacciones.

Alexa Torrex reacciona a declaraciones de su ex
Esto dijo Alexa Torrex tras acusaciones de su expareja. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente con toda lo controversia con su ex, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habría puesto fin a su silencio y escribir: “recuerden que en la historia siempre hay dos versiones”.

Con esto, muchos de sus seguidores habrían entendido la indirecta y en las respuestas a su tweet, ella recibió el apoyo de quienes le creen a ella y dudan de lo que ha dicho Jhorman Toloza.

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¿Qué pasará entre Alexa Torrrex y Tebi Bernal?

Luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex dio sus primeras declaraciones y confesó que sus sentimientos por Tebi Bernal eran de verdad.

Alexa Torrex se pronuncia tras señalamientos de su expareja
Alexa Torrex reacciona a declaraciones de su ex. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, que lo iba a esperar para hablar y ver qué pasaba entre ellos, probando si loque sintieron dentro de la competencia era real.

Por otro lado, dijo que hablaría con Jhorman después y que entendía lo que estaba pasando, pero que ella fue quien vivió la experiencia allí adentro.

Por su parte, Tebi Bernal dijo que le hacía falta Alexa dentro de la casa y además, quedó impactado de ver que él sigue en la competencia, mientras que la cantante, inesperadamente fue la eliminada.

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