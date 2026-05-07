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Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Tras cuatro meses del accidente, la hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras el homenaje póstumo del Movistar Arena.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena
Lina Jiménez recordó cómo vivió el homenaje realizado a Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

La hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, se pronunció sobre el primer homenaje que se le realizó al cantante de música popular, quien falleció tras la tragedia del accidente aéreo que conmocionó a Colombia.

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¿Por qué sigue causando polémica homenaje póstumo a Yeison Jiménez?

La noticia generó gran impacto luego de conocerse que la avioneta en la que viajaba el artista caldense había sufrido un accidente poco después de despegar en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Desde entonces, miles de seguidores, amigos y colegas del intérprete siguen recordado su legado musical y varios de los momentos que marcaron su vida y carrera artística.

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Tras el accidente, para despedir al cantante se realizó un homenaje póstumo en el Movistar Arena, al que asistieron miles de personas que eran fanáticas de su música.

En el lugar también estuvieron presentes varios colegas y amigos cercanos del artista como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñónez, Paola Jara, entre otros artistas del género popular.

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena
Lina Jiménez recordó cómo vivió el homenaje realizado a Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Durante el evento, varios de los artistas interpretaron canciones para rendirle homenaje y despedir a quien consideraban su colega y amigo.

Sin embargo, el homenaje también generó comentarios en redes sociales y diferentes reacciones entre algunos exponentes de la música popular.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre el homenaje?

Uno de ellos fue Giovanny Ayala, quien aseguró que no asistió por diferencias con algunos colegas y posteriormente calificó el evento como un “circo”.

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Además, varios usuarios en redes sociales también cuestionaron algunos comportamientos de los artistas que participaron en el homenaje.

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena
Lina Jiménez recordó cómo vivió el homenaje realizado a Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Después de cuatro meses de la tragedia, Lina Jiménez decidió romper el silencio y habló sobre lo que sintió durante ese momento.

“Se me hizo un poco maluco, movían mucho los ataúdes… se dejaron llevar por la emoción”, expresó, haciendo referencia a algunas situaciones que ocurrieron mientras varios artistas se encontraban en tarima durante el evento.

Además de Lina Jiménez, Sonia Restrepo también habló recientemente sobre lo sucedido y dejó ver su molestia por la ausencia de algunas personas cercanas al artista.

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