Desde hace varias semanas, el nombre de Feid se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante del género urbano, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido a lo largo de su vida.

Uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática se trata acerca de la ruptura que Feid ha tenido con Karol G, quien lo confirmó a través de una entrevista con el medio de comunicación ‘Playboy’.

Por su parte, miles de internautas se han generado una ola de comentarios mediante las distintas redes sociales tras un video que salió a la luz en el que se evidencia que Feid está atravesando por un complicado momento desde que se separó.

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¿Cuál fue el video que salió a la luz de Feid afectado tras su ruptura con Karol G?

Desde hace varias semanas, Feid ha adquirido gran visibilidad mediante las distintas plataformas digitales tras el lanzamiento de su reciente álbum musical llamado: ‘El Green Print: La saga (disc 1) – Feid Vs. Ferxxo’, el cual se ha convertido en uno de los más escuchados.

Este video se compartió de Feid en un concierto. | AFP: Mike Coppola

Por este motivo, Feid ha generado una ola de comentarios mediante las redes sociales por parte de los internautas tras un video que salió a la luz en la que estaba interpretando su reciente lanzamiento llamado: ‘Te Entiendo Remix’, en el que apareció afectado.

En el video, se refleja que durante la interpretación que tuvo Feid con su canción, se quedó sin fuerzas al momento de cantarle. Por ello, muchos navegantes se han preguntado si Feid sigue afectado tras su ruptura con Karol G.

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¿Cómo confirmó Karol G su ruptura con Feid en medio de una entrevista?

Así confirmó Karol G su ruptura con Feid. | AFP: Mike Coppola

Recordemos que a principios de abril, Karol G se convirtió en tendencia tras confirmar su ruptura con Feid en medio de una entrevista ‘Playboy’, revelando que el 2025 fue uno de los momentos más difíciles en su vida, en especial, por la ruptura con su expareja, expresando las siguientes palabras: