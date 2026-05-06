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Jhorman desata polémica con fuerte mensaje a mujeres que no se valoran, ¿indirecta para Alexa?

Jhorman lanzó consejo sobre guardar la esperanza, que vinculan como indirecta a Alexa tras decir que buscaría primero a Tebi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman habla de esperanza y respeto en relaciones tras mensaje que vinculan con Alexa Torrex
Jhorman Toloza habló sobre relaciones y su mensaje fue vinculado con Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza continúa dando de qué hablar y, esta vez, lanzó un fuerte consejo para las mujeres que muchos interpretaron como una indirecta para Alexa Torrex, luego de que la participante quedara eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el supuesto mensaje que envió Jhorman Toloza a Alexa Torrex?

A través de sus historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, Jhorman compartió un video en el que habló sobre la importancia de que las mujeres se valoren y elijan relaciones basadas en el respeto.

“A pesar de todo, yo todavía guardo la esperanza de que esta humanidad tenga salvación”, dijo al inicio del video.

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Posteriormente, se refirió a las decisiones sentimentales de algunas mujeres, mencionando que, según su percepción, hay quienes aceptan involucrarse con hombres que ya tienen pareja, en lugar de buscar una relación en la que sean prioridad.

Jhorman habla de esperanza y respeto en relaciones tras mensaje que vinculan con Alexa Torrex
Jhorman Toloza habló sobre relaciones y su mensaje fue vinculado con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Jhorman también expresó que espera que las mujeres “se den a respetar y valoren” y que opten por un hombre que las cuide, las respete y las valore.

En ese mismo mensaje, hizo referencia a no querer “ser mozas de nadie”, una frase que generó múltiples reacciones pues relacionaron con lo que ha venido pasando con Alexa.

Esto se da luego de que Alexa en un entrevista expresara que iba a buscar primero a Tebi y luego a Jhorman para hablar, por lo que él lanzó un fuerte mensaje dejando clara su postura de no permitirlo.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre las relaciones tras polémico mensaje a las mujeres?

Jhorman continuó su mensaje señalando que mantiene la esperanza de que las mujeres prioricen aspectos como la estabilidad y los valores en una relación.

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La expareja de Jhorman mencionó la importancia de buscar un hogar y tener en cuenta principios personales al momento de elegir pareja.

Jhorman habla de esperanza y respeto en relaciones tras mensaje que vinculan con Alexa Torrex
Jhorman Toloza habló sobre relaciones y su mensaje fue vinculado con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

“Tengo la esperanza de que las mujeres primero vean un hogar en lugar de la facilidad, que busquen primero de Dios”, expresó en otra parte del video.

Además, agregó que, según su opinión, quienes piensan diferente a ese enfoque estarían equivocados.

El creador de contenido cerró su mensaje con un consejo directo: “Consejo para las mujeres”, dijo, asegurando que son “la creación más bella que Dios ha creado”.

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