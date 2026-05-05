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Famosos sorprenden con el puntaje de presupuesto en La casa de los famosos: este fue el resultado

Los famosos lograron el puntaje máximo en la prueba y Violeta repartió puntos que impactan el juego

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Famosos sorprenden con el puntaje de presupuesto en La casa de los famosos: este fue el resultado
Famosos sorprenden con el puntaje de presupuesto en La casa de los famosos: este fue el resultado (Foto Canal RCN)

La competencia dentro de La casa de los famosos Colombia no se detiene y esta vez los participantes enfrentaron una prueba clave que impacta directamente su día a día: el presupuesto para la comida de la semana.

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Con siete famosos aún en juego, cada punto conseguido se traduce en mejores opciones en la alacena.

¿Cómo fue la prueba de presupuesto y cuántos puntos lograron?

La dinámica consistió en una prueba de demolición. Los participantes debían derribar siete paredes, cada una con diferentes materiales y niveles de dificultad.

Cada pared tenía un valor de 100 puntos y contaban con un tiempo límite de dos horas para completar el reto.

El desempeño del grupo fue efectivo: lograron destruir todas las paredes dentro del tiempo establecido, alcanzando el puntaje máximo de 700 puntos. Este resultado les permitió acceder a una compra más amplia en la alacena, asegurando mejores condiciones para la semana.

Tras la prueba, Tebi Bernal y Beba fueron los encargados de realizar la compra. Durante la dinámica, Tebi eligió un sobre que le otorgó un beneficio adicional: poder seleccionar directamente un grupo de alimentos.

Entre sus elecciones, destacó la compra de galletas cuca, un producto que, según comentó, llevaba tiempo esperando dentro de la competencia.

Famosos alcanzan puntaje clave en la prueba de presupuesto y aseguran beneficios
Famosos alcanzan puntaje clave en la prueba de presupuesto y aseguran beneficios (Foto Canal RCN)

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¿Qué pasó con la dinámica VIP y la entrega de puntos?

Además de la prueba de presupuesto, los participantes vivieron una dinámica paralela con la visita de Violeta Bergonzi como invitada VIP por un día.

Durante su estadía, los famosos asumieron distintos roles para atenderla: Valentino como gerente, Mariana Zapata y Tebi como mucamas, Juanda Caribe como botones, Alejandro Estrada como chef, Beba como host y Campanita como profesor de baile.

Al finalizar la jornada, Violeta evaluó el desempeño de cada uno y asignó puntos según su criterio. Decidió otorgarle 200 puntos a Alejandro Estrada, destacando su dedicación en la cocina y su actitud durante todo el servicio, no solo con ella sino también con sus compañeros.

Por otro lado, le dio 100 puntos a Mariana Zapata, resaltando su disposición desde el inicio, incluyendo un gesto que llamó su atención cuando le prestó sus zapatos.

De manera simbólica, también mencionó a Beba, reconociendo su actitud atenta y cordial durante toda la experiencia.

Violeta le otorga puntos a Alejandro Estrada y Mariana Zapata
Violeta le otorga puntos a Alejandro Estrada y Mariana Zapata (Foto Canal RCN)
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