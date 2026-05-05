Jhorman Toloza lanza graves acusaciones contra la familia de Alexa: “si me llega a pasar algo…”

Jhorman Toloza volvió a generar polémica en redes sociales tras pronunciarse nuevamente sobre su ruptura con Alexa Torrex.

Sus recientes declaraciones se dan luego de las palabras de Alexa tras su salida de La casa de los famosos Colombia, donde habló de su vida sentimental y de las conversaciones pendientes que tiene fuera del reality.

La situación entre ambos sigue escalando, especialmente después de que Alexa mencionara que quería hablar primero con Tebi Bernal antes de tener una conversación con su expareja, lo que generó una reacción directa por parte de Jhorman.

Jhorman Toloza arremete contra Alexa y lanza fuertes acusaciones sobre su familia (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Jhorman Toloza a Alexa Torrex?

Jhorman respondió de forma directa y sin filtro a las declaraciones de Alexa. En su video, aseguró que ella debería hablar primero con el “mozito” y que con él no tiene nada que conversar, dejando claro que no se considera “migajero” ni “segundón de nadie”.

Además, lanzó fuertes acusaciones al referirse al entorno cercano de Alexa, mencionando a sus padres y a su mánager, a quienes señaló de supuestamente robarle y estafarla.

También afirmó que no está dispuesto a perder el tiempo con personas que, según él, no se respetan.

Sobre el anillo de compromiso, Jhorman aseguró que se lo quedará, argumentando que no está dispuesto a regalarlo a otra persona. Incluso agregó que, si en algún momento decide casarse, comprará uno “más bonito y más grande”.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando afirmó que, si algo llegara a pasarle, responsabiliza a los padres de Alexa, señalando que estaría recibiendo supuestas am3naz4s.

Finalmente, Jhorman aseguró que durante los tres años de relación vivió situaciones que calificó como humillaciones y que ya no está dispuesto a quedarse en silencio. También advirtió que si hablan sobre él, responderá sobre temas que, según él, conoce del entorno de su expareja.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios siguen atentos a cada nuevo capítulo de esta controversia.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante las declaraciones de Jhorman Toloza?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y estuvieron divididas.

Por un lado, varios usuarios respaldaron a Jhorman, señalando que estaba siendo claro con su postura y que era válido marcar límites frente a la situación. Incluso, algunos comentaron que, pese al contexto, estaban de acuerdo con su forma de expresarse.

Otros internautas criticaron a Alexa, asegurando que no habría valorado la relación que tenía y destacando la decisión de Jhorman de tomar distancia, no solo de ella, sino también de su entorno.

Sin embargo, también hubo comentarios en contra del creador de contenido.

Algunos usuarios consideraron que sus declaraciones buscan generar polémica y protagonismo, y señalaron que su reacción podría ser exagerada. Incluso, hubo quienes opinaron que Alexa habría evitado continuar en una relación con alguien que calificaron como inmaduro.