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Jhorman Toloza se despachó contra Alexa Torrex tras ver que ella hablará primero con Tebi Bernal

Jhorman Toloza aseguró que, mientras Alexa Torrex estaba en La casa de los famosos, él esperaba por una conversación pendiente.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza se despachó contra Alexa Torrex
Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex reveló que esperaría a Tebi Bernal para hablar con él y aclarar sus sentimientos. La decisión llevó a Jhorman Toloza a reaccionar públicamente.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras salir del reality, Alexa Torrex empezó a hablar de lo que haría fuera del programa y de las conversaciones que tenía pendientes. En medio de esas declaraciones, mencionó que quería hablar primero con Tebi Bernal antes que con Jhorman.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex esperará a Tebi tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Su decisión, según explicó, se debe a que sus sentimientos por él fueron reales y por eso considera que aún tienen una conversación pendiente para aclarar lo ocurrido.

Esa afirmación generó reacciones inmediatas en redes sociales, ya que parte del público interpretó que dejaba en segundo plano a Jhorman Toloza, con quien mantenía un vínculo previo.

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¿Por qué Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

En un video en redes, Jhorman Toloza contó que durante todo el tiempo que Alexa Torrex estuvo en el reality prefirió no decir nada. Explicó que quería esperar a que ella saliera para poder hablar cara a cara, sin lo que implicaba estar dentro del programa.

¿Por qué Jhorman Toloza no quiere hablar con Alexa Torrex?
Jhorman Toloza reveló que no quiere hablar con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Según dijo, su idea era buscarla, sentarse a conversar y aclarar lo que había quedado pendiente entre los dos. Por eso decidió guardar silencio mientras ella seguía en competencia y no intervenir públicamente antes.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza tras escuchar que Alexa Torrex hablaría primero con Tebi Bernal?

Luego de conocer las declaraciones de Alexa Torrex, en las que mencionó que primero hablaría con Tebi Bernal, Jhorman Toloza reveló que cambió de postura.

En su mensaje, expresó que esa decisión le resultó ofensiva, teniendo en cuenta los 3 años que compartieron y los acuerdos que, según él, existían entre ambos.

En el video, dijo que después de escuchar eso ya no veía sentido en buscar esa conversación. También dejó claro que no estaba dispuesto a seguir esperando y cuestionó que, según él, no se le diera prioridad a la relación que tenían, algo que hizo aún más evidente la distancia entre los dos.

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