La llegada de Violeta Bergonzi generó diferentes momentos en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue la conversación que sostuvo con Alejandro Estrada.

¿Por qué Violeta Bergonzi entró a La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia tuvo un cambio con la inclusión de invitados especiales que interactúan directamente con los concursantes. En este contexto, Violeta Bergonzi fue confirmada como la primera invitada VIP de esta nueva fase del programa.

Su ingreso se dio el martes 5 de mayo, en medio de la prueba de presupuesto. La producción indicó que su participación tendría efectos en el desarrollo de la competencia, ya que los participantes debían cumplir tareas específicas relacionadas con su estadía.

Violeta Bergonzi visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, esta etapa incluye la presencia de diferentes invitados cada día, quienes se alojan en el “cuarto tormenta”. Los concursantes deben atenderlos y superar retos que suman puntos, los cuales influyen directamente en beneficios o sanciones dentro del programa.

Otro de los cambios relevantes es el ajuste en el rol del líder semanal. En esta fase, el líder pierde el poder de nominación, aunque conserva algunos beneficios, lo que modifica la manera en que los participantes toman decisiones estratégicas.

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¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada?

Durante su estancia, Violeta Bergonzi sostuvo una conversación con Alejandro Estrada que generó reacciones entre los internautas.

La charla inició cuando él habló sobre su madre y la influencia que tuvo en su vida, destacando que gran parte de su esfuerzo ha estado enfocado en hacerla sentir orgullosa.

En medio de la charla, Alejandro explicó que el mes de mayo tiene un significado especial para él, ya que coincide con el cumpleaños de su madre, quien falleció hace ocho años.

"Casualmente estamos en el mes de la madre; yo perdí a mi madre hace 8 años, y hoy, está de cumpleaños", dijo.

Según relató, mantiene presente su recuerdo en su día a día y considera que algunas de las experiencias vividas le han enseñado a afrontar la pérdida.

También compartió aspectos de su historia familiar, mencionando que desde pequeño enfrentó situaciones complejas, lo que influyó en su manera de entender este tipo de ausencias. A partir de este relato, reflexionó sobre cómo ha construido su fortaleza personal a lo largo del tiempo.

Mientras escuchaba, Violeta Bergonzi reaccionó conmovida y expresó la importancia que tiene su madre en su vida. En ese momento, señaló que pensar en una situación similar le genera preocupación, destacando el valor que le da a la presencia y bienestar de su familia.

"Es lo que le pido a Dios desde que me levanto hasta que me acuerdo: vida y salud para ella y que no sufra", dijo.

El momento fue comentado por seguidores del programa en redes sociales, quienes destacaron la emotividad del intercambio, afirmando que permitió conocer aspectos personales de los participantes que no suelen mostrarse dentro de la dinámica del reality.