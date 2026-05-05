Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi rompió en llanto tras hablar con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col

Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada generaron reacciones al protagonizar un emotivo momento en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Violeta Bergonzi rompió en llanto tras hablar con Alejandro Estrada
Violeta Bergonzi habló con Alejandro Estrada en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La llegada de Violeta Bergonzi generó diferentes momentos en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue la conversación que sostuvo con Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

¿Por qué Violeta Bergonzi entró a La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia tuvo un cambio con la inclusión de invitados especiales que interactúan directamente con los concursantes. En este contexto, Violeta Bergonzi fue confirmada como la primera invitada VIP de esta nueva fase del programa.

Su ingreso se dio el martes 5 de mayo, en medio de la prueba de presupuesto. La producción indicó que su participación tendría efectos en el desarrollo de la competencia, ya que los participantes debían cumplir tareas específicas relacionadas con su estadía.

¿Por qué Violeta Bergonzi ingresó a La casa de los famosos Colombia?
Violeta Bergonzi visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, esta etapa incluye la presencia de diferentes invitados cada día, quienes se alojan en el “cuarto tormenta”. Los concursantes deben atenderlos y superar retos que suman puntos, los cuales influyen directamente en beneficios o sanciones dentro del programa.

Otro de los cambios relevantes es el ajuste en el rol del líder semanal. En esta fase, el líder pierde el poder de nominación, aunque conserva algunos beneficios, lo que modifica la manera en que los participantes toman decisiones estratégicas.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada?

Durante su estancia, Violeta Bergonzi sostuvo una conversación con Alejandro Estrada que generó reacciones entre los internautas.

La charla inició cuando él habló sobre su madre y la influencia que tuvo en su vida, destacando que gran parte de su esfuerzo ha estado enfocado en hacerla sentir orgullosa.

En medio de la charla, Alejandro explicó que el mes de mayo tiene un significado especial para él, ya que coincide con el cumpleaños de su madre, quien falleció hace ocho años.

"Casualmente estamos en el mes de la madre; yo perdí a mi madre hace 8 años, y hoy, está de cumpleaños", dijo.

Según relató, mantiene presente su recuerdo en su día a día y considera que algunas de las experiencias vividas le han enseñado a afrontar la pérdida.

También compartió aspectos de su historia familiar, mencionando que desde pequeño enfrentó situaciones complejas, lo que influyó en su manera de entender este tipo de ausencias. A partir de este relato, reflexionó sobre cómo ha construido su fortaleza personal a lo largo del tiempo.

Mientras escuchaba, Violeta Bergonzi reaccionó conmovida y expresó la importancia que tiene su madre en su vida. En ese momento, señaló que pensar en una situación similar le genera preocupación, destacando el valor que le da a la presencia y bienestar de su familia.

"Es lo que le pido a Dios desde que me levanto hasta que me acuerdo: vida y salud para ella y que no sufra", dijo.

El momento fue comentado por seguidores del programa en redes sociales, quienes destacaron la emotividad del intercambio, afirmando que permitió conocer aspectos personales de los participantes que no suelen mostrarse dentro de la dinámica del reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe reaccionó al ver un video de su hija La casa de los famosos

Así reaccionó Juanda Caribe al ver un video de su hija en La casa de los famosos Col; ¿lloró?

Juanda Caribe generó múltiples reacciones al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija en su primer cumpleaños.

Famosos sorprenden con el puntaje de presupuesto en La casa de los famosos: este fue el resultado La casa de los famosos

Famosos sorprenden con el puntaje de presupuesto en La casa de los famosos: este fue el resultado

Los famosos lograron el puntaje máximo en la prueba y Violeta repartió puntos que impactan el juego

Jhorman Toloza lanza graves acusaciones sobre familia de Alexa: "si me llega a pasar algo..." La casa de los famosos

Jhorman Toloza lanza graves acusaciones contra la familia de Alexa: “si me llega a pasar algo…”

Jhorman lanzó fuertes declaraciones contra Alexa y su familia tras sus comentarios sobre una conversación pendiente

Lo más superlike

Jhorman Toloza se despachó contra Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza se despachó contra Alexa Torrex tras ver que ella hablará primero con Tebi Bernal

Jhorman Toloza aseguró que, mientras Alexa Torrex estaba en La casa de los famosos, él esperaba por una conversación pendiente.

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales Karol G

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales; así luce

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe